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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 27 marzo 2026, 10:08

Nichelino fa i conti con una nuova ondata di furti d'auto

Segnalati alcuni episodi anche a Moncalieri. La richiesta di maggiori controlli e più telecamere

Nichelino fa i conti con una nuova ondata di furti d'auto (foto d'archivio)

Nichelino fa i conti con una nuova ondata di furti d'auto (foto d'archivio)

Un paio di settimane fa l'arresto di un cinquantenne in flagranza di reato sembrava aver messo fine all'ondata di episodi di furti d'auto a Nichelino. Invece proprio negli ultimi giorni carabinieri e forze dell'ordine hanno ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini.

Episodi pure a Moncalieri

Un fenomeno che riguarda diverse aree della zona sud, visto che si sono registrati anche un paio di episodi in zona Moncalieri. Storie di chi, uscendo di casa o dal lavoro, non ha più trovato il proprio veicolo dove lo aveva parcheggiato. C’è chi ha perso l’auto utilizzata per andare a trovare un familiare in casa di riposo, chi si è ritrovato la vettura senza più le ruote, piuttosto che si è visto sottrarre un mezzo aziendale custodito all’interno di un capannone in corso Savona, a Moncalieri. 

Più controlli e telecamere

Una escalation che dimostra come il problema esista ancora e sia diffuso a macchia di leopardo. Per questo in molti, soprattutto sui social, chiedono una maggiore presenza delle forze dell’ordine e l'installazione di telecamere come forma di deterrenza.

Massimo De Marzi

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