Bombe d’acqua dal balcone, sfondati i cofani delle auto in sosta

Auto in sosta danneggiate da qualche “burlone”. Una notte di vandalismi (gratuiti) per il quartiere Lucento, alle prese con un lancio di mega gavettoni dai piani alti di un palazzo di via Borsi.

Il fatto tra venerdì e sabato quando alcuni residenti si sono svegliati di soprassalto per i forti boati provenienti dalla strada. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero lanciato dal balcone di uno stabile pesanti “bombe d’acqua”, causando danni significativi ad alcune auto parcheggiate.

Riempiti e lasciati cadere dall’alto, i gavettoni hanno preso forza e si sono schiantati sui cofani e sui parabrezza delle vetture, provocando ammaccature e, in alcuni casi, la rottura dei vetri.

“All’inizio pensavamo a un incidente, poi abbiamo visto i danni alle macchine”. La rabbia tra i residenti è palpabile. Molti denunciano un clima di crescente inciviltà e chiedono maggiori controlli. “Non è la prima volta che succedono episodi simili, ma questa volta si è passato il limite”, afferma una residente. Non si esclude l’ipotesi di una bravata degenerata, ma si indaga per risalire ai responsabili.



