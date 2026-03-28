"Einstein - The Dark Matter", alla casa del Teatro l'appuntamento con la compagnia EgriBiancoDanza

Lunedì 30 marzo alle ore 20.45, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani ospita Einstein – The Dark Matter, nuova produzione della Compagnia EgriBiancoDanza, presentata dalla Fondazione Egri per la Danza nell’ambito della stagione “Prendersi cura”.

Lo spettacolo si inserisce nel solido percorso di collaborazione tra la Fondazione Egri e la Fondazione TRG, una sinergia che continua a valorizzare la presenza della danza contemporanea nella programmazione culturale cittadina.

Ideato e coreografato da Raphael Bianco, Einstein – The Dark Matter rappresenta la terza tappa di Ergo Sum, progetto triennale dedicato ai grandi pensatori che hanno interrogato il senso dell’esistenza. Al centro della ricerca coreografica, la figura di Albert Einstein diventa punto di partenza per un’indagine sul rapporto tra tempo, spazio e percezione della realtà.

Le intuizioni visionarie dello scienziato si traducono in scena in un lavoro di destrutturazione coreografica che riflette l’evoluzione della geometria spaziale, in un continuo processo di trasformazione.

Elemento distintivo della creazione è l’interazione tra corpo e suono: grazie a sensori sviluppati dall’artista e musicista Andrea Giomi, i movimenti dei danzatori – respiro, gesto e presenza fisica – generano in tempo reale l’ambiente sonoro della performance. Ne nasce uno spazio scenico dinamico, dove danza, tecnologia e musica dialogano costantemente e il gesto si fa materia sonora.

In questo intreccio tra ricerca scientifica e linguaggio coreografico, EgriBiancoDanza costruisce un’esperienza immersiva che invita il pubblico a interrogarsi sulle dimensioni visibili e invisibili della realtà, aprendo nuove prospettive di ascolto e percezione del movimento.

Info e prenotazioni

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Tel. 389 2064590

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