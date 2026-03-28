Psicologo a Torino: Serenis attiva il servizio di psicoterapia in presenza negli studi privati

Torino è una città dal fascino discreto e dai ritmi rigorosi. Tra la pressione di un contesto lavorativo in trasformazione, le difficoltà legate all'isolamento sociale o la gestione dello stress quotidiano, la cura della salute mentale è diventata un tema centrale per i torinesi. Tuttavia, individuare il professionista più adatto tra le numerose opzioni disponibili in quartieri come Crocetta, San Salvario o il Centro non è sempre un'operazione immediata.

Per rispondere a questa esigenza, Serenis, centro medico autorizzato per la salute mentale, ha esteso il suo servizio di psicoterapia in presenza a Torino, collegando i cittadini con professionisti selezionati che operano nei propri studi privati sul territorio.

Una selezione rigorosa per la massima qualità

A differenza dei motori di ricerca generici o delle directory professionali. Il centro applica un protocollo di selezione rigoroso.

L'obiettivo è garantire a chi cerca uno psicologo a Torino la sicurezza di interfacciarsi con un esperto che possieda le competenze specifiche e l'esperienza necessaria per trattare il proprio caso.

Come funziona il percorso: dal primo contatto allo studio del professionista

Il servizio è progettato per abbattere le barriere d'accesso alla terapia, rendendo il percorso fluido e strutturato:

· Matching basato sulle necessità: attraverso un questionario digitale, l'utente viene abbinato al professionista più idoneo in base alle proprie esigenze cliniche e alla disponibilità logistica nella città di Torino.

· Primo colloquio conoscitivo gratuito: il percorso inizia con una videochiamata gratuita di circa 45 minuti. Si tratta di un momento essenziale per conoscersi ed esporre le proprie difficoltà.

· Terapia in presenza:le sedute successive si svolgono dal vivo, presso lo studio privato del professionista a Torino.

Trasparenza e flessibilità per il paziente

Un elemento di chiarezza riguarda l'aspetto economico e gestionale. Mentre la terapia esclusivamente online prevede tariffe standard, per i percorsi in studio il prezzo della seduta viene definito dal singolo professionista, assicurando comunque i livelli di qualità monitorati da Serenis.

Il servizio garantisce inoltre:

· Detraibilità: In quanto prestazioni sanitarie, le sedute sono detraibili fiscalmente.

· Nessun vincolo: non è richiesto alcun abbonamento o pagamento anticipato di pacchetti; il percorso può essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento.

· Assistenza dedicata: un team di supporto è attivo 7 giorni su 7 per accompagnare l'utente in ogni fase, dalla prenotazione alla gestione amministrativa.

In una città complessa e ricca di sfumature come Torino, l'iniziativa di Serenis punta a rendere la psicoterapia un servizio più accessibile e garantito, affinché la scelta del professionista sia guidata da criteri di eccellenza clinica e non dal caso.











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