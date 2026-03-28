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S. Rita / Mirafiori | 28 marzo 2026, 11:30

Orologi storici fermi da anni, ora lavori anche in via Tripoli e corso Agnelli

La Circoscrizione 2 spera di ampliare il suo patrimonio con gli "scarti" di magazzino

L'orologio di via Tripoli angolo corso Sebastopoli

L'orologio di via Tripoli angolo corso Sebastopoli

Con il progetto efficenTo, Torino punta a riportare in funzione i suoi orologi pubblici storici, fermi da 7-8 anni. In tutta la città sono 47 i quadranti oggetto della riqualificazione, e ad oggi 30 orologi sono già stati restaurati. Tuttavia, nella Circoscrizione 2, i lavori non sono ancora iniziati: gli orologi presenti in zona Santa Rita, come quelli di corso Agnelli angolo corso Tazzoli e corso Sebastopoli angolo via Tripoli, saranno coinvolti nelle prossime fasi del progetto.

Come verranno restaurati

I tecnici comunali spiegano che ogni orologio sarà aperto, il quadrante e le lancette riqualificati, e il meccanismo sostituito con una batteria a basso consumo e lunga durata. La parte esterna riceverà una verniciatura verde scuro, coerente con il colore tipico dei toret e delle transenne torinesi, per preservarne l’aspetto storico.

Possibili riusi e manutenzione continua

Per il coordinatore all’Urbanistica, Alessandro Nucera, alcuni orologi recuperati "potrebbero essere riutilizzati in altre zone della città, come parchi o piazze, valorizzando ulteriormente il patrimonio a disposizione". La manutenzione degli orologi resta sotto la responsabilità di Iren, che garantisce la loro funzionalità e decoro nel tempo.

Un patrimonio storico pronto a tornare

La consigliera di Torino Bellissima, Raffaella De Maria, ha ricordato l’importanza di questi strumenti: "Alcuni orologi sono fermi da più di sette anni. Riattivarli significa restituire ai cittadini simboli storici e punti di riferimento quotidiani".

Philippe Versienti

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