Aeronautica, sette auto incendiate negli ultimi tre mesi

Cresce la preoccupazione nel quartiere Aeronautica per una serie di incendi che hanno coinvolto diverse auto. L’episodio più recente nella notte tra venerdì e sabato in via Don Murialdo, al civico 28, dove una Fiat Multipla è stata completamente distrutta dalle fiamme. Il mezzo conteneva attrezzature e materiali utilizzati per l’attività professionale del proprietario, fattori che ha reso il danno ancora più grave.

"Le fiamme - ha raccontato il consigliere del M5S della Circoscrizione 3, Valentino Troisi - si sono propagate rapidamente, coinvolgendo anche altre due vetture parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Restano tuttavia dubbi sulle cause del rogo".

Non si tratterebbe infatti di un caso isolato: già circa un mese fa, sempre in via Don Murialdo ma qualche numero civico più avanti, si era verificato un episodio simile.

Altri incendi sospetti si sono registrati a metà febbraio in via Vandalino, nei pressi di piazzale Rostagno, dove un carro attrezzi era intervenuto per rimuovere tre veicoli gravemente danneggiati dalle fiamme. In almeno uno dei casi, secondo quanto riferito, l’origine sarebbe riconducibile a un corto circuito, ma rimangono incertezze sugli altri episodi.



