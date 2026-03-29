Le note di Schubert a Pinerolo con il Quartetto Armida

È uno dei quartetti d’archi di punta della nuova generazione. Fondato a Berlino nel 2006, il Quartetto Armida è composto da Martin Funda e Wojciech Koprowski ai violini, Teresa Schwamm-Biskamp alla viola e Peter-Philipp Staemmler al violoncello. Martedì 31 marzo la loro tournée triennale italiana dedicata al ciclo di Schubert farà tappa a Pinerolo, nel salone dell’Accademia di Musica di viale Giolitti 7, alle 20,30. L’appuntamento sarà preceduto alle 20 dall’incontro ‘Inseguire le note’ curato dal maestro Claudio Voghera, direttore artistico della stagione concertistica ‘Ascolti’.

Il biglietto intero costa 16 euro, ma ci sono diverse riduzioni previsti. Per informazioni: 0121 321040 (lunedì e martedì dalle 9 alle 14) o organizzazione@accademiadimusica.it