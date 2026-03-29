Record di ingressi per ammirare i ciliegi in fiore alla Reggia di Venaria

Boom di ingressi per la fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria.

Solo qualche giorno fa erano già 80 mila biglietti staccati, preannunciando un nuovo record rispetto al 2025. Record che è stato ampiamente superato.



L'anno scorso infatti erano circa 105.000 i turisti che in due settimane avevano scelto la Reggia di Venaria per assistere alla fioritura, con una media giornaliera di 7.000 visitatori. Quest’anno, dal 18 al 29 marzo, il numero complessivo è stato 145.936 (42.694 nell’orario serale dalle 19 alle 23) con una media giornaliera di 13.266 (quasi il doppio rispetto al 2025, pur in un periodo più limitato delle fioriture a causa del forte vento di giovedì scorso che ha inevitabilmente accelerato la caduta dei petali rosa).

"Siamo particolarmente soddisfatti –è il commento della direttrice generale Chiara Teolato – non solo per i numeri raggiunti ma anche perché il pubblico ha dimostrato di apprezzare le nostre numerose iniziative collaterali e di contesto previste in occasione delle fioriture dei ciliegi, come quelle che abbiamo voluto organizzare in collaborazione con il MAO per dare un ulteriore significato culturale ad un’esperienza di benessere personale e collettivo. Anche i Giardini e la Reggia stessa sono stati apprezzati nel loro insieme, un’occasione di scoperta e di sorpresa per molti turisti".

Le aperture della Venaria Reale proseguono nei prossimi giorni con le attività previste per “Pasqua alla Reggia di Venaria”, la grande mostra “Regine in scena. L’arte del costume italiano tra cinema e teatro” dal 17 aprile e il programma “Libera la Natura. La Settimana della biodiversità” dal 25 aprile al 1° maggio 2026. Info. su lavenaria.it