Basket, colpo a Milano: Reale Mutua vince 63-65 e aggancia Urania

Colpo pesantissimo della Reale Mutua Basket Torino, che espugna l’Allianz Cloud superando la Wegreenit Urania Milano per 63-65 al termine di una gara intensa, equilibrata e decisa solo negli ultimi possessi. I gialloblù tornano così al successo nello scontro diretto in chiave play-in, salendo a quota 14 vittorie e 18 sconfitte e agganciando proprio Milano in classifica, rilanciandosi in vista delle ultime 4 partite della stagione regolare.

Una vittoria costruita con carattere, solidità difensiva e capacità di restare dentro la partita nei momenti più complicati, nonostante le difficoltà offensive e le percentuali non sempre brillanti. Torino ha saputo rispondere colpo su colpo al talento dell’Urania, trovando in Robert Allen il principale riferimento offensivo (22 punti e 10 rimbalzi), dominante nel pitturato, e nelle giocate di MaCio Teague (14 punti) e Matteo Schina nei i momenti chiave per ribaltare l’inerzia. Dopo essere stata a lungo costretta a inseguire, la squadra di coach Moretti ha avuto la lucidità di piazzare il break decisivo negli ultimi minuti e di trovare lo stop difensivo decisivo nell’ultimo possesso, portando a casa due punti di enorme valore, come sottolineato anche dal coach nel postpartita, orgoglioso della prova di squadra e della capacità dei suoi di lottare fino all’ultimo possesso.

QUINTETTI INIZIALI

Milano: Taylor, Gentile, Cavallero, D’Almeida, Morse

Torino: Schina, Teague, Severini, Ghirlanda, Allen

Buon avvio di partita da parte di Torino che riesce a far fronte a un quintetto particolarmente atletico e fisico messo in campo dall’Urania, sostanzialmente senza un piccolo in campo e con Taylor e Gentile a dividersi i compiti da playmaker. I gialloblù trovano produzione offensiva con le iniziative di Teague e Allen per condurre nel punteggio. Torino avanti 14-18 al termine del primo quarto.

La Reale Mutua tenta una fuga in avvio di secondo quarto, toccando anche brevemente il +10 sul 15-25, ma una serie di disattenzioni su entrambi i lati del campo permette all’Urania di rientrare immediatamente e di impattare con un parziale di 10-0 che rimette tutto in equilibrio. L’intensità difensiva milanese aumenta e costringe Torino a forzare spesso al limite dei 24’’, mentre Taylor firma il primo sorpasso Wegreenit. Alla pausa lunga, l’Urania è avanti 34-33.

Terzo quarto all’insegna dell’equilibrio, l’Urania prova a tenere la testa avanti con lo smisurato talento di Gentile, ma Torino lotta e rimane in scia con Allen che domina nel pitturato avversario e tocca già quota 20 punti. L’ex di giornata Kevion Taylor si infiamma per la Wegreenit che rimane davanti alla chiusura della terza frazione sul 55-53.

Distanze sempre ravvicinate in apertura di ultimo quarto, con la Reale Mutua che insegue e insegue fino a piazzare finalmente il sorpasso a quattro minuti dalla fine con un’iniziativa di Schina. Crescono l’intensità e la tensione mentre si va verso la volata finale: Teague risponde da tre punti a un long two di Cavallero. Mani fredde in lunetta sia per Taylor che per Massone: 1 su 2 per entrambi (63-65) e Milano ha la palla del pareggio o della vittoria a 5 secondi dalla fine. La tripla di Amato e il tentativo di tap-in di Morse si spengono sul ferro. La vince Torino 63-65.

Coach Moretti nel postpartita: “Una vittoria che ci serviva e sono davvero contento per tutti i miei ragazzi, che hanno lottato e continuano a lottare fino all’ultimo, sono felice per i tifosi, per la società. Abbiamo vinto una partita importantissima, con una posta in palio enorme, in cui avevamo provato diverse soluzioni tattiche per limitare i loro punti di forza, sono davvero orgoglioso di tutti.”

Wegreenit Urania Milano - Reale Mutua Torino 63-65 (14-18, 20-15, 21-20, 8-12)

Wegreenit Urania Milano: Kevion Taylor 20 (8/12, 1/3), Alessandro Gentile 16 (8/11, 0/0), Anthony Morse 8 (3/9, 0/0), Matteo Cavallero 7 (2/4, 0/3), Ursulo D’almeida 5 (1/1, 1/3), Gherardo Sabatini 4 (0/3, 1/4), Ion Lupusor 3 (0/0, 1/2), Andrea Amato 0 (0/0, 0/4), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/0), Gabriele Calvio 0 (0/0, 0/0), Stefano Bracale 0 (0/0, 0/0) .Tiri liberi: 7 / 15 - Rimbalzi: 37 12 + 25 (Anthony Morse 12) - Assist: 15 (Kevion Taylor, Alessandro Gentile 5).

Reale Mutua Torino: Robert Allen 22 (6/17, 0/2), Macio Teague 14 (2/3, 3/12), Matteo Schina 8 (4/8, 0/2), Federico Massone 7 (2/6, 0/2), Matteo Ghirlanda 5 (1/1, 1/2), Giovanni Severini 5 (1/1, 1/1), Davide Bruttini 4 (2/6, 0/0), Lorenzo Tortu' 0 (0/1, 0/2), Umberto Stazzonelli 0 (0/2, 0/1), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 34 15 + 19 (Robert Allen 10) - Assist: 9 (Matteo Schina 5).