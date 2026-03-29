Strade e marciapiedi a pezzi, la Circoscrizione 5: “Penalizzate le aree più estese”

Dibattito acceso sulla manutenzione del suolo pubblico, almeno per quanto riguarda i quartieri Madonna di Campagna, Vallette, Lucento e Borgo Vittoria. I consiglieri di Fratelli d’Italia Bruno Francavilla e Cinzia Redavid hanno presentato un’interpellanza in Circoscrizione 5 per chiedere un riequilibrio nella distribuzione delle risorse destinate alle manutenzioni stradali, ritenute negli anni penalizzanti per le aree più estese della città.

Il nodo della distribuzione dei fondi

Al centro del documento c’è la critica a un sistema che, dal 2003, ha previsto una ripartizione dei fondi sostanzialmente uniforme tra le Circoscrizioni, senza tenere adeguatamente conto dell’estensione del suolo pubblico da gestire.

Secondo quanto evidenziato nell’interpellanza, questa modalità avrebbe generato nel tempo uno squilibrio negli investimenti, con alcune Circoscrizioni - in particolare la 5 - caratterizzate da una maggiore superficie e quindi da un più marcato deterioramento delle strade e dei marciapiedi.

A incidere sulla situazione anche le cosiddette “manutenzioni olimpiche” degli anni 2004-2006, concentrate prevalentemente nella zona sud della città, dove erano presenti molti impianti legati ai Giochi.

La richiesta: riequilibrare con i nuovi fondi

Alla luce dei finanziamenti previsti per il biennio 2026-2027, i consiglieri chiedono all’amministrazione comunale di valutare un riequilibrio delle risorse, tenendo conto della metratura del suolo pubblico e delle reali necessità dei territori.

“Ringraziamo la Fondazione Crt per il supporto - ha dichiarato il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 5, Bruno Francavilla -, ma resta la perplessità: non tutte le Circoscrizioni hanno la stessa estensione. Sarebbe stato opportuno distribuire i fondi anche in base a questo parametro”.

Convergenze trasversali in aula

Un tema, quello delle buche, capace di unire le forze politiche. A cominciare dal Pd con il consigliere, Emanuele Ippolito, che ha espresso condivisione rispetto ai contenuti dell’interpellanza, pur sottolineando l’importanza dei fondi stanziati: “È positivo che siano state trovate risorse per interventi necessari, anche se probabilmente non sufficienti”.

Favorevole anche la consigliera Federica Laudisa, che ha evidenziato le criticità diffuse della rete stradale: “Ci auguriamo che questo documento venga preso in considerazione, vista la situazione delle nostre strade”.

Dal gruppo Moderati, Antonio Canino ha posto l’attenzione anche sulla qualità degli interventi: “È fondamentale controllare come vengono eseguiti i lavori. Penso, ad esempio, alle strisce pedonali che spesso scompaiono dopo pochi giorni: sono soldi sprecati”.