A Torino nuove telecamere contro lo spaccio: soldi per riqualificare via Viotti

Soldi per comprare nuove telecamere a sorveglianze delle aree dello spaccio e microcriminalità, ma anche per riqualificare via Viotti, un tempo ricca di attività commerciali ed ora in stato di degrado con moltissimi clochard sotto portici. Il Consiglio Comunale ha dato via libera alla seconda variazione al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Pagamento degli stipendi arretrati

La Città ha poi stanziato 17milioni e 980mila euro, frutto di accantonamenti, per la copertura degli arretrati stipendiali 2024 e 2025 dei dipendenti comunali.

Stanziamenti della CRT

Fondazione Crt ha stanziato poi dei fondi nell'ambito della riqualificazione del Parco del Valentino: 250 mila euro sono destinati alla progettazione del sistema di comunicazione, orientamento e segnaletica dell'area verde. A questi si aggiungono altri 6 milioni e 750 mila euro per l’acquisto degli arredi della nuova biblioteca Civica Centrale e per la realizzazione dei cartelli per il Valentino, delle aree limitrofe e del piazzale antistante Torino Esposizioni.

Riqualificazione di via Viotti

Grazie ai risparmi ricavati dal cantiere per la pedonalizzazione di via Roma, verrà riqualificata via Viotti. Soldi che verranno usati per sistemare l'arteria del centro cittadino, diventata negli ultimi anni rifugio per chi non ha nulla, con clochard accampati dove un tempo c'erano negozi.

A questo si aggiungo 600mila euro per l'acquisto di telecamere di videosorveglianza: 250mila sono già stati investiti per 23 nuovi occhi elettronici, a cui se ne aggiungeranno altri per un valore di 350mila euro. Impianti che verranno collocate in aree difficili, dove si spaccia droga.