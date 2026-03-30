Beppe Ghisolfi presenta gli “Oscar della Banca” a Torino: il 7 maggio premi per le eccellenze del credito

Il Direttore del magazine "Banca Finanza", nonché autore del best seller "Primi passi verso l'economia", annuncia la riedizione dell'evento annuale che giovedì 7 maggio premierà gli Istituti di credito, di varie classi organizzative e dimensionali, distintisi per i migliori punteggi negli indicatori economico-patrimoniali di solidità, redditività e capacità produttiva.

Prenderanno parte alla cerimonia, di importanza non solo nazionale, il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana Antonio Patuelli, più volte premiato nelle edizioni precedenti, e il nuovo Direttore generale Marco Elio Rottigni.

Torino torna a essere capitale degli Oscar assegnati alle banche retail, commerciali e di secondo livello che, nel proprio gruppo dimensionale di appartenenza - istituti locali, medio-piccoli, medi, gruppi aggregati, banche private - si sono contraddistinte per solidità patrimoniale, redditività economica e capacità produttiva dal sapiente mix tra qualificazione delle risorse umane e innovazioni digitali.

Conduttore dell'evento sarà il banchiere-giornalista Beppe Ghisolfi, Direttore responsabile di "Banca Finanza" edito da Newspaper Milano. Il più recente numero della rivista, dedicato al connubio tra economia reale e finanziaria del Nord Ovest d'Italia, pubblicherà classifiche e graduatorie per categoria dimensionale e geografica, basate su solidità del patrimonio, produttività e generazione del risultato economico.

Questi tre indicatori misurano l'attitudine della singola banca o gruppo a assorbire costi aziendali, sistemici e shock esogeni, garantendo flussi di liquidità e investimenti per famiglie e imprese nel rispetto delle norme nazionali ed europee. Il settore bancario, internamente concorrenziale come ricordato da Patuelli, sostiene il pubblico interesse mantenendo titoli di debito pubblico e favorendo l'accesso agli strumenti UE.

Interverranno Patuelli e Rottigni, ai quali va la gratitudine del professor Ghisolfi e dell'editore Gian Luigi Gola. "Gli Oscar non sono solo un evento annuale, ma il coronamento del lavoro quotidiano di centinaia di istituti sul fronte dell'assistenza a famiglie e imprese, gestione del risparmio e inclusione finanziaria".