Grugliasco, iscrizioni aperte ai soggiorni marini a Rimini e San Bartolomeo

Anche per il 2026 il Comune di Grugliasco presenta le proposte di Turismo Sociale, pensate per rafforzare legami, promuovere cultura ed offrire opportunità di svago e benessere per i cittadini della terza età. Si tratta di una serie di viaggi che mantiene un buon rapporto qualità/prezzo, anche a fronte dei rincari che si sono registrati, con una scelta di mete e tipologie di vacanze, in cui ognuno possa trovare ciò che maggiormente lo soddisfa.

Confermati i soggiorni a Rimini, garanzia di riposo e buona cucina, sia per giugno che per settembre. L’ altra proposte è in Liguria a giugno, a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia.

Le iscrizioni si effettueranno con le seguenti modalità: dal 1° al 30 aprile 2026 attraverso la piattaforma Simeal raggiungibile dalla Home Page del sito del Comune di Grugliasco > Sportello telematico polifunzionale > Servizi educativi e sociali, accedendo con SPID o tramite APP CieID.

Tutte le informazioni sono reperibili nell'opuscolo scaricabile dal sito del Comune alla sezione Notizie, in distribuzione presso lo Sportello alla Città di piazza Matteotti 37 e nell'apposito dispenser all'ingresso del palazzo municipale.