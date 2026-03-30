 / Attualità

Attualità | 30 marzo 2026, 15:17

Grugliasco, iscrizioni aperte ai soggiorni marini a Rimini e San Bartolomeo

C'è tempo fino al 30 aprile: tutto quello che c'è da sapere

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

Anche per il 2026 il Comune di Grugliasco presenta le proposte di Turismo Sociale, pensate per rafforzare legami, promuovere cultura ed offrire opportunità di svago e benessere per i cittadini della terza età. Si tratta di una serie di viaggi che mantiene un buon rapporto qualità/prezzo, anche a fronte dei rincari che si sono registrati, con una scelta di mete e tipologie di vacanze, in cui ognuno possa trovare ciò che maggiormente lo soddisfa.

Confermati i soggiorni a Rimini, garanzia di riposo e buona cucina, sia per giugno che per settembre. L’ altra proposte è in Liguria a giugno, a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia.

Le iscrizioni si effettueranno con le seguenti modalità: dal 1° al 30 aprile 2026 attraverso la piattaforma Simeal raggiungibile dalla Home Page del sito del Comune di Grugliasco > Sportello telematico polifunzionale > Servizi educativi e sociali, accedendo con SPID o tramite APP CieID.

Tutte le informazioni sono reperibili nell'opuscolo scaricabile dal sito del Comune alla sezione Notizie, in distribuzione presso lo Sportello alla Città di piazza Matteotti 37 e nell'apposito dispenser all'ingresso del palazzo municipale.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium