Case popolari, a Torino scendono le occupazioni abusive e aumentano gli sgomberi

Torino migliora sul fronte delle occupazioni di alloggi popolari. Non si è ancora a un livello “zero”, ma il trend negli ultimi anni è cambiato. E' questo quanto emerge dai dati forniti in Sala Rossa sul capoluogo piemontese dall'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, su sollecitazione del capogruppo del Pd Claudio Cerrato.

Scendono le occupazioni abusive

Dopo l’impennata del 2020, il trend ha visto un miglioramento. All'ombra della Mole, si è passati da 64 occupazioni nel 2023, a 58 nel 2024 sino ad arrivare a 40 nel 2025. Un’accelerata dovuta anche al tavolo tecnico permanente, sancito da un protocollo in Prefettura, che incrocia il monitoraggio degli alloggi con il lavoro dei servizi sociali e l’intervento delle forze dell’ordine.

Più sgomberi

In parallelo crescono anche gli sgomberi: se nel 2023 la Polizia Locale aveva provveduto a liberare 74 appartamenti,nel 2024 si è saliti ad 83 e l'anno scorso si è arrivati a 97. In parallelo i Civich hanno bloccato anche gli abusivi che cercavano di entrare nelle case popolari: nel 2025 i vigili hanno fermato 33 tentate occupazioni, facendo salire a 130 gli appartamenti recuperati. Ben ventiquattro in più rispetto al 2023, quando ci si era fermati a 106.

"Come già riferito dal presidente Atc in Commissione - ha concluso Porcedda - per ripristinare gli alloggi l'Agenzia spende in media tra i 10 e i 20mila euro ad appartamento, e oltre ai costi diretti vanno considerati i danni indiretti".

Cerrato (Pd) pungola la Regione

"A Torino - commenta il capogruppo del Pd Claudio Cerrato, pungolando la Regione - vengono restituiti alla legalità un numero di alloggi fino a cinque volte superiore rispetto ad altri territori, senza ricorrere a operazioni di propaganda sulle forze dell’ordine, ma grazie a un lavoro costante e coordinato tra Polizia Municipale e Servizi Sociali".

"Ciò che oggi manca, però, è un intervento rapido ed efficace per il ripristino degli alloggi. Per questo è indispensabile un maggiore impegno economico da parte di ATC e della Regione, affinché questi immobili non restino inutilizzati ma tornino rapidamente a disposizione delle famiglie che ne hanno bisogno" conclude l'esponente dem.