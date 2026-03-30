Controlli in Val di Susa: 50 vetture fermate, 15 multe e sei persone nei guai per possesso di droga

Ancora controlli sul territorio, da parte dei carabinieri. Nel fine settimana, in val di Susa, i militari hanno fermato più di 50 autovetture ed una sessantina di persone, facendo 15 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada.

Inoltre, sono state segnalate sei persone alla Prefettura di Torino perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Nel comune di Sestriere, infine, i carabinieri del comando stazione e unità specializzate del NAS di Torino hanno controllato un esercizio pubblico ambito ristorazione rilevando la mancata redazione del manuale di autocontrollo aziendale ed elevando sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro.