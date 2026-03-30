Raffiche a 70 km/h: il vento spezza una grondaia sopra il Regio

Intervento d’urgenza nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo, nei pressi del Teatro Regio a causa del danneggiamento del sistema di scolo delle acque piovane per il forte vento. Poco dopo le ore 17, una pattuglia della Polizia Locale in servizio di monitoraggio ha rilevato un evidente disallineamento della grondaia sovrastante la struttura, segnalando il rischio di distacchi parziali dalla facciata.

Chiesto l'intervento dei pompieri

​Sul posto è stato richiesto l’intervento immediato dei Vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. Disposta la chiusura temporanea di un breve tratto all'imbocco di via Verdi e all'ingresso principale del teatro. La circolazione è stata interrotta in attesa del ripristino delle condizioni di stabilità del condotto e della rimozione degli elementi pericolanti.

Raffiche di vento fino a 70 km/h

​L'episodio si inserisce in un quadro critico che sta interessando l'intera area cittadina. A causa del forte vento, con raffiche che hanno raggiunto punte di 70 km/h, si registrano cadute di rami e tegole.