Una compagna di viaggio targata Peserico

In via della Spiga, una delle strade milanesi del lusso e della moda, Peserico, una delle nostre più conosciute aziende di abbigliamento di alto targat, ha presentato Itinera, la sua nuova borsa, una iconica compagna di viaggio irrinunciabile, per una donna che ama completare in modo elegante e funzionale, il proprio look.

Itinera ha subito suscitato molti consensi e molte simpatie perché capace di unire estetica rigorosa e funzionalità, impeccabile on un perfetto equilibrio di eleganza senza tempo. Itinera, che verrà commercializzata in tutte le 66 boutique Peserico nel mondo, è la conferma della volontà dell’azienda di Cornedo Viventino di voler allargare la produzione di accessori, in particolare borse e calzature. Intanto il suo Ceo, Riccardo Peruffo, à sempre più immerso nel conquistare sempre più il retail.

A Forte dei marmi è stato inaugurato il primo store uomo (accanto a quello operativo da tempo per donna) e poi sono state inaugurate boutiques a cannes, Zurigo, Berlino e si è al lavoro per store importanti a Miami, San Francisco e Capri, cui dopo l’estate seguirà quello di Doha in Qatar.