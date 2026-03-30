Un turismo per tutti: dalle Valli Chisone e Germanasca parte il progetto Vita

Realizzare uno dei sentieri sensoriali più alti d’Europa e rendere le Valli Chisone e Germanasca accessibili e aperte a tutti: sono alcuni degli obiettivi del progetto Vita ‘Valli inclusive per un turismo accessibile’ che verrà presentato questo pomeriggio – lunedì 30 marzo – nel teatro di Pomaretto, in via Carlo Alberto 1.

A partire dalle 17 si terrà la prima giornata di formazione sul turismo inclusivo rivolta non solo a chi si occupa di turismo ma a tutta la cittadinanza. “‘Vita’ punta a rendere le valli più accoglienti e a creare una nuova identità turistica delle nostre vallate legata al tema dell’inclusività. Quello di oggi è il primo appuntamento della formazione gratuita rivolta a cittadini, che proseguirà con incontri a distanza”, spiega la pinaschese Eleonora Pertusio, responsabile del progetto. Ospite dell’incontro Franco Lepore, presidente dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti del Piemonte.

Finanziato dal Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, e co-finanziato dall’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca, per un totale di circa 98.000 euro, ‘Vita’ prevede - oltre ai momenti formativi - anche interventi sul territorio: “Vogliamo adeguare l’offerta turistica per renderla alla portata delle persone con disabilità, degli anziani e delle famiglie numerose. Ad esempio con l’individuazione di 15 sentieri, uno per comune, percorribili da tutti, anche da chi deve usare la joëlette” spiega Pertusio.

Inoltre Vita punta anche a realizzare un sentiero sensoriale in quota, a 2.230 m s.l.m. sulle montagne di Pragelato, nel suo genere sarebbe uno dei più alti d’Europa.

L’iniziativa ha coinvolto diversi partner tra enti e associazioni: Ama.le, Cityfriend, Escursionando Trekking, Tabui, Artkà – Museo Pietro Gallina, Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca, Moovement, Le Ali Spiegate, Coesa e l’Università delle Tre Età di Perosa e Valli Chisone e Germanasca. Per partecipare è prevista l’iscrizione tramite Q3 code indicato nella locandina.

Per partecipare agli incontro formativi bisogna prenotarsi al numero 340 2806396, oppure scrivere un’email a vallinclusive.chisonegermanasca@gmail.com.