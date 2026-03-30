Steven Palmieri non lascia ma raddoppia e si ricandida a sindaco di Alpignano

Steven Palmieri si ricandida a sindaco di Alpignano. Dopo averla guidata per cinque anni, si ripresenta alle urne sostenuto da quattro liste civiche: Con Steven Palmieri Sindaco, Alpignano Eco-logica, Alpignano Futura e Alpignano in Movimento.

Una scelta maturata nel segno della continuità e del legame profondo costruito con il territorio, con l'obiettivo di non disperdere il percorso di crescita intrapreso e di portare a compimento i progetti già avviati per la città. «Cinque anni fa, a pandemia in corso e con il ponte principale interessato da cantieri, gli alpignanesi mi hanno affidato la responsabilità di guidare la città in un tempo complesso - dichiara Palmieri - In questi anni, non mi sono tirato indietro: abbiamo affrontato problemi difficili con serietà e visione, riuscendo a rimettere ordine e a costruire basi solide. Non tutto è ancora compiuto, ma molto è già realtà».

L'obiettivo per il 2026-2031 è far crescere Alpignano partendo da quanto costruito. Il sindaco, lunedì mattina, ha scelto un luogo simbolico per presentare la sua ricandidatura: la piscina di Alpignano, in via Costa, chiusa da tempo e verso l'imminente riapertura con un nuovo gestore. Uno dei risultati portati a casa durante il suo mandato.

Il progetto politico legato a Steven Palmieri si muove nel solco dell’esperienza nata nel 2020, evolvendosi in un "campo largo" che unisce forze civiche di ispirazione democratica, progressista, europeista e ambientale. Sostengono Palmieri quattro liste, composte da persone unite da un’idea concreta di città: più attenzione verso chi ha bisogno, cura costante dello spazio pubblico come bene comune e il sogno di una città vivace, dinamica, attrattiva. I candidati saranno presentati ufficialmente venerdì 10 aprile alle 18,30 all'Opificio Cruto, via Matteotti 2, in un incontro al quale parteciperanno anche sindaci e amministratori della Zona Ovest.

Le forze politiche che sostengono il progetto sono Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista Italiano, Volt e +Europa.

Alla base della ricandidatura di Steven Palmieri c'è un metodo di lavoro consolidato, dove il "fare squadra" si traduce in confronto franco, lealtà istituzionale e assunzione collettiva delle responsabilità. La leadership proposta per il prossimo quinquennio non cerca solismi, ma si fonda sulla condivisione dei meriti e sulla trasparenza delle decisioni, mantenendo un ancoraggio saldo ai valori antifascisti e alla laicità delle istituzioni. Il progetto di cinque anni fa legato a "Facciamo Squadra per Alpignano" si apre, dunque, a nuove energie e competenze che vogliano capitalizzare l'esperienza maturata, con l'impegno di lavorare uniti prima, durante e dopo l'appuntamento elettorale per continuare a meritare la fiducia dei cittadini.

«Amministrare significa per me ascoltare e prendersi cura, costruendo un senso condiviso di comunità. Mi rendo disponibile a continuare questo servizio perché credo di avere ancora molto da dare e sono convinto che Alpignano possa crescere ancora. Non è il progetto di una persona sola, ma un percorso collettivo che vive nella forza di una squadra ampia, credibile e coesa» conclude Palmieri.