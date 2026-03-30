Vanchiglia, arrivano 25 nuovi cestini anti-corvo nel quartiere

Si è conclusa in questi giorni a Vanchiglia la posa dei nuovi cestini portarifiuti dotati di copricorvo, un intervento che punta a contrastare la dispersione dei rifiuti nelle strade del quartiere.

L’operazione rientra in una più ampia campagna di rafforzamento della dotazione cittadina e ha portato all’installazione di oltre 25 nuovi contenitori. I cestini sono stati distribuiti in diversi punti strategici della zona, in particolare negli incroci più frequentati e nelle aree dove si registrano maggiori criticità legate all’abbandono dei rifiuti, come tra via Guastalla e via Balbo, corso Regina Margherita e via Buniva, via Tarino e corso San Maurizio, oltre agli incroci tra corso San Maurizio e via Sant’Ottavio e tra via Cesare Balbo, via Santa Giulia e via Napione.

La principale novità riguarda proprio la presenza del copricorvo, un sistema già sperimentato in altre zone della città che impedisce agli uccelli di rovistare nei cestini, evitando così che sacchetti e materiali vengano sparsi su marciapiedi e carreggiate. Una soluzione pensata per ridurre il degrado e limitare la necessità di interventi straordinari di pulizia. "Sappiamo che questo strumento può rivelarsi molto utile - così la coordinatrice all'Ambiente della Circoscrizione 7, Marta Sara Inì -, per evitare una inutile dispersione di rifiuti. Inoltre con l'arrivo della nuova differenziata questo si rivela essere come un ulteriore passaggio per garantire più pulizia e decoro".