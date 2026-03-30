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Viabilità e trasporti | 30 marzo 2026, 14:58

Piazza Baldissera dice addio alla rotonda: fine cantiere a maggio, in arrivo i semafori

Va all'attacco Firrao (Torino Bellssima): "Due mesi di ritardo rispetto al cronoprogramma"

Piazza Baldissera dice addio alla rotonda: fine cantiere a maggio, in arrivo i semafori

Fine maggio 2026: è questa la data che gli automobilisti di Torino nord devono segnare sul calendario. Entro due mesi sarà completato il cantiere di piazza Baldissera  che punta a dare una nuova viabilità all'area che traccia il confine tra Barriera di Milano e Borgo Vittoria, trasformando la rotatoria in incrocio controllato da sei semafori "intelligenti" per gestire meglio i flussi di traffico. 

Torna il tram 10

Per tale data verrà anche riattivata la linea tranviaria 10, da via Massari all’Allianz Stadium. A fornire la tempistica l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un’interpellanza del vicecapogruppo Pierlucio Firrao. I lavori in piazza Baldissera sono iniziati il 1 marzo 2025: mediamente ogni giorno sono impegnati 17 operai, con mezzi adeguati.

Il problema

Lo scorso 21 marzo, durante i lavori di scavo su via Stradella per la posa dei binari, è emerso la struttura di copertura del canale LucentoIl giorno successivo è stato effettuato un sopralluogo congiunto con Smat per capire come risolvere l’interferenza e per valutare se la presenza di metallo interferisse con la riattivazione della linea 10 tram. 

Un ritrovamento che ha richiesto più giorni per la verifica e quindi "lo sforamento di qualche giorno sul cronoprogramma di ripristino della viabilità all'incrocio tra via Stradella e via Chiesa della Salute".

Firrao (Torino Bellissima) all'attacco

Va all'attacco il vicecapogruppo Pierlucio Firrao, che commenta: "Il cronoprogramma iniziale non è stato rispettato. Siamo di fronte a quasi due mesi di ritardo, con la fine dei lavori che slitta a maggio". "E' essenziale - conclude - che al termine dei lavori la viabilità funzioni davvero. Mi auguro che questi mesi in più servano a migliorare il progetto".

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Cinzia Gatti

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