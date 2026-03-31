Il Goia al lavoro con l’assessora Costarelli per riaprire il parcheggio in piazza Vittorio Veneto il mercoledì mattina

Il divieto di sosta il mercoledì mattina in piazza Vittorio Veneto era stato introdotto nel 2017. Visto che trovare parcheggio è uno dei problemi maggiormente segnalati da ambulanti e clienti del mercato di Pinerolo, è in corso di verifica la fattibilità del progetto di riaprire questo spazio al posteggio auto. A occuparsene il Goia – Gruppo Organizzato Indipendente Ambulanti – e l’assessora Francesca Costarelli per l’amministrazione comunale.

“Nell’ultimo sopralluogo di un paio di settimane fa abbiamo indagato sulla realizzabilità di aprire piazza Vittorio Veneto al parcheggio il mercoledì. È emerso che per rendere fattibile l’idea bisognerebbe spostare gli ambulanti da un lato della piazza per questioni di sicurezza e per garantire l’accesso alla piazza”, spiega Alberto Di Luigi, presidente Goia Fenapi Torino Ovest.

Questa prima indagine ha messo le basi per poter procedere. “Oltre alla possibilità di farlo, c’è un quadro già più chiaro e soprattutto la disponibilità da parte dei titolari che si devono spostare. Non c’è ancora una certezza totale, mancano alcune verifiche tecniche, ma siamo pronti a metterci al lavoro. A breve seguirà infatti un altro sopralluogo, per capire dove ricollocare questi banchi”.

Il Goia Nord-Ovest dal 2016 è presente al tavolo di concertazione insieme ai rappresentanti dei mercatali di Pinerolo. Oltre alla questione parcheggi, dopo la riunione del 4 febbraio, ha avanzato altre proposte per il rilancio del Mercato del mercoledì e del sabato di piazza Vittorio Veneto di Pinerolo, tra cui: l’approvazione e pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi liberi del mercato del sabato; la sperimentazione del prolungamento dell’orario di svolgimento dei mercati del mercoledì e del sabato di un’ora; la distribuzione di due sacchetti per la raccolta differenziata di carta e plastica per gli operatori del settore extralimentare al fine di abbattere del 30% l’ammontare del canone unico; l’integrazione del piano ‘Duc’ – Distretti Urbani Commercio – con destinazione di fondi specifici per l’erogazione di contributi a fondo perduto agli operatori del mercato per la sostituzione delle attrezzature e per l’installazione di cartellonistica pubblicitaria relativa al mercato di Pinerolo.