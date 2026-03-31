Dietro ogni nave, yacht o traghetto c’è infatti il lavoro di professionisti che si occupano di taglio, saldatura, montaggio e controllo delle strutture metalliche.

Se pensi che questa possa essere la tua strada e vuoi capire meglio come funziona il mercato del lavoro in questo ambito, è utile conoscere le opportunità, le skills richieste e le prospettive future.

Le figure professionali più richieste

Se vuoi operare nella carpenteria nautica, devi sapere che esistono diverse specializzazioni. Non si tratta di un unico ruolo, ma di un insieme di professioni tecniche che collaborano tra loro per realizzare una nave o per mantenerla efficiente nel tempo.

Tra le figure maggiormente richieste ci sono:

● carpentieri navali metallici: il loro compito è realizzare e assemblare le strutture della nave partendo da disegni tecnici. Questo lavoro richiede precisione, capacità di lettura dei progetti e abilità manuale;

● saldatori specializzati: la saldatura navale è una competenza altamente tecnica, perché le strutture devono resistere a condizioni difficili come salsedine, pressione e sollecitazioni meccaniche. Per questo motivo molte aziende cercano professionisti con certificazioni specifiche;

● montatori navali: si occupano dell’assemblaggio delle diverse parti della struttura. Il loro lavoro consiste nel posizionare correttamente i componenti e assicurarsi che tutto combaci perfettamente secondo il progetto;

● tecnici di controllo qualità e i progettisti: verificano che ogni parte della nave rispetti gli standard di sicurezza e le normative internazionali.

Opportunità e prospettive del settore

Il mercato del lavoro della carpenteria navale è fortemente legato alla presenza dei cantieri navali e dei porti commerciali. Non a caso, le zone costiere con una lunga tradizione marittima tendono ad avere una maggiore richiesta di professionisti specializzati.

Negli ultimi anni, inoltre, il settore della nautica da diporto ha registrato una crescita significativa. Yacht e barche di lusso richiedono lavorazioni molto accurate e personale altamente qualificato, facendo aumentare la domanda di carpentieri navali esperti.

Un altro fattore importante è il ricambio generazionale. Molti professionisti esperti stanno andando in pensione, e questo crea spazio per nuove figure che vogliono entrare nel settore. Se hai voglia di imparare un mestiere tecnico e concreto, la carpenteria navale può rappresentare una strada interessante.

Come entrare nel settore della carpenteria navale e prospettive

Per iniziare, spesso è utile frequentare scuole tecniche o corsi professionali dedicati alla saldatura, alla manipolazione dei metalli (compresa la tecnica della passivazione inox) e alla lettura del disegno tecnico. Molte aziende offrono anche percorsi di apprendistato, che ti permettono di imparare direttamente sul campo lavorando accanto a professionisti più esperti.

In Italia esistono diverse realtà industriali che operano nel settore, dai grandi cantieri alle aziende specializzate nella lavorazione dei metalli per uso navale. Un esempio di realtà che opera in questo ambito è la carpenteria navale Cartubi di Trieste, che rappresenta una delle tante imprese impegnate nella produzione e nella lavorazione di componenti per il settore marittimo.

Guardando al futuro, la carpenteria navale continuerà ad avere un ruolo centrale nell’industria marittima. Le nuove tecnologie, i materiali innovativi e la crescente attenzione alla sostenibilità stanno trasformando il settore, ma il lavoro manuale e la competenza tecnica resteranno sempre fondamentali.

Se cerchi una professione pratica, tecnica e legata al mondo del mare, la carpenteria navale potrebbe offrirti molte più opportunità di quanto immagini. Con impegno, formazione continua e esperienza sul campo, puoi costruire una carriera solida in un settore che da secoli è parte integrante dell’economia marittima.













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