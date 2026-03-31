martedì 31 marzo
Foto generica d'archivio
Servizio Civile Universale, tutte le possibilità offerte da Confcooperative Piemonte e Consorzio Il Nodo
Leggi le ultime di: Economia e lavoro
 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 31 marzo 2026, 10:44

Servizio Civile Universale, tutte le possibilità offerte da Confcooperative Piemonte e Consorzio Il Nodo

Possibile presentare la domanda fino all'8 aprile 2026: tutto quello che c'è da sapere

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

Confcooperative Piemonte Nord e Consorzio Il Nodo offrono, da molti anni, la possibilità ai giovani dai 18 ai 28 anni compiuti di svolgere il percorso di Servizio Civile Universale.

Il Servizio Civile Universale rappresenta l’occasione per i giovani di dedicare un anno della propria vita all'impegno civico e alla cittadinanza attiva, arricchendo il proprio bagaglio esperienziale e iniziando ad avvicinarsi al mondo del lavoro.

I progetti prevedono un orario flessibile di circa 25 ore settimanali per 12 mesi di servizio e un rimborso spese mensile di 519,47 euro.

Sarà possibile presentare la domanda fino all'8 aprile 2026.

I progetti di Confcooperative Piemonte Nord riguardano le seguenti aree: 

  • progettazione e imprenditorialità cooperativa, 
  • sportelli informativi e sedi amministrative,
  • animazione e attività educative;
  • accoglienza migranti, assistenza adulti e minori con disagio o disabilità.

I progetti de Il Nodo riguardano le seguenti aree: 

  • progettazione e imprenditorialità cooperativa, 
  • sportelli informativi e sedi amministrative,
  • animazione e attività educative;
  • assistenza adulti e minori con disagio o disabilità.

Al link seguente trovate tutti i progetti di Confcooperative Piemonte Nord: Ti presentiamo i nostri progetti per il Servizio Civile Universale 2026 - Confcooperative Piemonte Nord

Al link seguente trovate tutti i progetti del Nodo: Leggi il bando Servizio Civile Universale 2026 - Consorzio Il Nodo

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium