GammaDonna: il network dell’imprenditoria femminile innovativa ospite a IDA Summit 2026

Nata nel 2004, l’Associazione no profit GammaDonna [www.gammadonna.it] lavora per il cambiamento culturale del Paese e la riduzione del gender gap, partendo dallo scouting e dalla valorizzazione del talento imprenditoriale di donne e giovani come leva fondamentale per lo sviluppo socio-economico e come acceleratore di un mondo più sostenibile. Lo scorso 16 giugno 2025 è stata insignita della Benemerenza Civica dalla Città di Torino.

Missione e attività

GammaDonna opera su più livelli:

culturale - cambiare la narrazione sul ruolo delle donne nell’economia, rompere stereotipi e offrire role model d’ispirazione

- cambiare la narrazione sul ruolo delle donne nell’economia, rompere stereotipi e offrire role model d’ispirazione economico - favorire l’accesso a capitali, competenze e reti

- favorire l’accesso a capitali, competenze e reti istituzionale - fare da ponte tra imprenditrici e interlocutori pubblici e privati, creando dialogo e opportunità per rendere l’ecosistema dell’innovazione più inclusivo.

Negli ultimi anni, l’Associazione ha intensificato le proprie attività in risposta agli Obiettivi SDG dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, promuovendo una cultura d’impresa basata su sostenibilità, innovazione, inclusione e attenzione all’impatto sociale e ambientale.

GammaDonna collabora con Big Corp, università, incubatori, istituzioni e investitori, generando sinergie e networking per accelerare la crescita delle imprese femminili.

Il Premio GammaDonna

Fiore all’occhiello dell’Associazione è il Premio GammaDonna per l’imprenditoria femminile innovativa, percorso strutturato di accelerazione ed empowerment, unico nel suo genere in Italia.

Il Premio si articola attraverso mesi di esposizione mediatica, percorsi di formazione, business matching e contenuti video originali, che ne hanno fatto il primo format TV italiano dedicato alle storie di innovazione imprenditoriale al femminile.

In oltre vent’anni, il Premio ha accompagnato quasi 2.000 imprenditrici ed è stato volano per la crescita di progetti disruptive, affiancando centinaia di imprenditrici coraggiose – vere pioniere di nuovi modelli di business – nello scale-up delle imprese, nella creazione di partnership e nella ricerca di investitori. Un’iniziativa che contribuisce a diffondere una visione evoluta di imprenditorialità, strettamente connessa agli obiettivi di sviluppo sostenibile e in grado di generare valore condiviso nel medio-lungo periodo.

La BEEsness Community

Oggi GammaDonna è un network nazionale di oltre 1.500 imprenditrici e giovani innovatori, con oltre 50 Ambassador – le vincitrici e finaliste del Premio – che amplificano l’impatto sul territorio e generano sinergie concrete tra imprese consolidate e startup. Come un alveare, il suo ecosistema genera know-how e capitale relazionale, dove il successo di una diventa acceleratore per tutte.

Un nuovo “genere” di sviluppo

GammaDonna promuove un’imprenditoria che abbraccia l'innovazione come motore di cambiamento e di sviluppo rigenerativo, adottando un modello sostenibile in cui valore economico e umano coincidono. Un’imprenditoria per la quale innovare non significa solo tecnologia, ma anche responsabilità, etica e relazione. In questo senso, fare impresa al femminile è un mindset, un vero e proprio approccio al futuro: generare valore duraturo, integrando impatto sociale e ambientale.

Rete e territorio

GammaDonna valorizza anche i territori: da Nord a Sud, promuove l’innovazione locale e connette ecosistemi diversi. Con progetti come il BEEz Tour, attraversa l’Italia per raccontare storie di imprese sostenibili e generative, creando connessioni tra istituzioni, comunità locali e imprenditoria innovativa.

Informazioni e contatti

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Sito web: www.ida-events.org

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