Costi di gestione troppo alti, chiude la libreria cattolica “La Rosa Blu”

Chiude la libreria cattolica di corso Matteotti 11 “La Rosa Blu”. I costi di gestione non sono più sostenibili dall’omonima cooperativa sociale, che rilevò la libreria nel 2020 dopo il ritiro delle suore Figlie di San Paolo: le vendite cesseranno a partire dalla settimana dopo Pasqua.

Ai dipendenti sarà assicurato un posto di lavoro. Sono in corso valutazioni per mantenere la destinazione culturale degli spazi liberati dalla libreria. La Diocesi di Torino, proprietaria dei locali di corso Matteotti, esprime apprezzamento e molta riconoscenza per l’attività svolta in questi anni da “La Rosa Blu”.