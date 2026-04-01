Dal recupero di cibo all'energia sostenibile che arriva dal sole: Torino sposa l'economia a impatto sociale

Quattro anni sono nello specchietto retrovisore, il prossimo è proprio all'orizzonte. Si tratta degli IP Labs, quinta edizione del programma realizzato dal Cottino Social Impact Campus che sul tema dell'impatto sociale dell'economia punta ad avvicinare le imprese ai giovani talenti. Il nuovo bando è stato lanciato proprio in queste ore, ma sono soprattutto i risultati ottenuti in passato a parlare. Spaziando dal recupero del cibo contro lo spreco e l'energia sostenibile.

Quattro anni in archivio

Nel corso delle prime quattro edizioni, IP Labs ha coinvolto 85 organizzazioni e 290 studenti, affiancati da 13 docenti, 13 esperti di impatto e 30 facilitatori, per un totale di 160 ore di formazione e oltre 600 ore di sviluppo progettuale. L’investimento complessivo supera i 300.000 euro, a dimostrazione del valore strategico attribuito allo sviluppo di capacità imprenditoriali e alla creazione di impatto sociale del territorio.

Nato nel 2019 dagli enti promotori e finanziatori Fondazione Cottino, Camera di commercio di Torino e UniCredit, realizzato da Cottino Social Impact Campus, Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino, IP Labs ha saputo aggregare nel tempo un ecosistema ampio, che include numerosi partner locali quali Fondazione Piemonte Innova, le associazioni datoriali industriali - Api Torino, Confindustria Canavese, Unione Industriali di Torino - Unigens, Torino Social Impact, YES4TO, Fondazione Collegio Renato Einaudi.

Che risultati

IP Labs ha generato trasformazioni culturali, strategiche e, progressivamente, manageriali nelle organizzazioni partecipanti e ha contribuito alla formazione di governance e nuove generazioni di manager capaci di integrare impatto, innovazione e competitività. Queste le evidenze che si confermano dal report di impatto delle quattro edizioni precedenti, realizzato dal Cottino Social Impact Campus.



Secondo quanto registrato in questi anni, il 92% delle realtà coinvolte ha adottato l’impatto come elemento trasformativo del proprio business, l’84% ha introdotto cambiamenti nei processi interni legati alla sostenibilità e all’impatto e il 60% ha implementato i progetti sviluppati. Anche gli studenti hanno beneficiato di una formazione pratica, interdisciplinare e di un confronto attivo con le imprese: il 98% ha acquisito nuovi spunti sulla rilevanza dell’impatto sociale, il 95% ha approfondito conoscenze su sostenibilità e impatto e il 79% applica attivamente le competenze nel proprio percorso accademico o professionale.

“IP Labs è una palestra intergenerazionale e interdisciplinare, capace di creare una cultura condivisa dell’impatto, rafforzare il territorio e promuovere collaborazioni all’interno dell’ecosistema locale – commenta Cristina Di Bari, CEO del Cottino Social Impact Campus e presidente della Fondazione Cottino -. L’esperienza di IP Labs dimostra che investire nell’apprendimento collettivo è la chiave per preparare imprese e talenti a integrare l’impatto sociale al cuore delle strategie economiche”.

Come spiegato da Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino: “Diamo il via alla quinta edizione di IP Labs incoraggiando anche quest’anno le aziende del territorio torinese ad essere protagoniste di un progetto innovativo e concreto a tema impatto sociale, un progetto che in questi anni ha ottenuto ottimi risultati: l’84% delle imprese che ha partecipato nelle precedenti edizioni ha introdotto cambiamenti nei propri processi interni, cogliendo le proposte degli studenti in un contesto di collaborazione intergenerazionale e condivisione degli obiettivi”.

Guardando il sole

Tra gli esempi più recenti, lo scorso anno è stata premiata Coesa Energy con il progetto “KeepTheSun 2.0”. L’iniziativa prevedeva il lancio di una versione aggiornata della piattaforma KeepTheSun, marketplace del fotovoltaico usato, destinata ai mercati esteri e focalizzata su sostenibilità ambientale e sociale. È stato inoltre implementato il progetto Food Reborn presentato da WECO srl impresa sociale che l’anno scorso ha ricevuto la menzione di merito del Cottino Social Impact Campus. Food Reborn è un modello che consente di ridistribuire il valore generato dal recupero delle eccedenze alimentari a favore di persone in condizione di svantaggio socioeconomico e povertà alimentare.