Montagna e sapori uniti, ufficiale il Distretto del Cibo Alpi Graie e Cozie

Nasce ufficialmente il Distretto del Cibo di Montagna Alpi Graie e Cozie “GRA.ZIE”. Durante l’ultimo consiglio dell’Unione Montana Valle Susa, avvenuto lo scorso 24 febbraio, è stato approvato un passaggio fondamentale per arrivare alla costituzione del Distretto e, come richiesto in fase di istruttoria notarile, le Unioni Montane coinvolte hanno deliberato l’adesione formale al progetto.

Dopo un lungo iter avviato nel 2020, l’ultimo passaggio è avvenuto lunedì 30 marzo alle ore 18 nello studio del notaio Ocelli a Pinerolo, dove tutti i soci fondatori hanno firmato l’atto costitutivo dell’ora neonato Distretto del Cibo di Montagna Alpi Graie e Cozie che avrà sede a Perosa Argentina, nei locali dell'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca.

Il nuovo Distretto del Cibo comprende l'intera area del Gal Escartons e Valli Valdesi, raggruppa tutte le Unioni Montane coinvolte e le associazioni di categoria dei produttori e delle produttrici locali.

Fondamentale è stato il contributo delle organizzazioni agricole, che hanno permesso di raggiungere il requisito minimo per la costituzione con circa 100 aziende agricole coinvolte appartenenti a diverse realtà associative.

L’assessore all’agricoltura e al cibo Luca Giai ha lavorato in prima persona per arrivare alla nascita del Distretto ed è ora ufficialmente membro del consiglio di amministrazione: "Del Distretto del Cibo nelle nostre zone abbiamo iniziato a parlarne sin da quando è uscito il regolamento della Regione Piemonte, nel novembre 2020 - ha dichiarato - Vedere oggi la costituzione ufficiale del Distretto è una grande soddisfazione, anche perché siamo riusciti nell'impresa di unire sei Unioni Montane e tutte le associazioni di categoria. La firma di oggi ha regalato anche l'emozione di ricordare la figura di Ezio Giaj che, sin dall’inizio, ha creduto in questo progetto. Non è un punto di arrivo, ma di partenza: vogliamo arrivare a quella valorizzazione territoriale che è stata la linea guida di tutto il percorso".

Fanno parte dei soci fondatori l'Unione Montana del Pinerolese rappresentata all'atto della firma dal suo presidente Mauro Vignola, l'Unione Montana Valli Chisone e Germanasca rappresentata dal presidente Danilo Breusa, l'Unione Montana Via Lattea rappresentata dall'assessore Giorgio Merlo, l'Unione Montana Alta Valle Susa rappresentata dall'assessore Francesco Avato, l'Unione Montana Valle Susa rappresentata dall'assessore Luca Giai, l'Unione Montana Val Sangone rappresentata dal presidente Stefano Olocco, il Comune di Usseaux rappresentato dall'assessore Renzo Clapier, Coldiretti rappresentata dal presidente di Torino e Provincia Bruno Mecca Cici, l'Unione Provinciale Agricoltori rappresentata da Guido Oitana, la CIA Agricoltori delle Alpi rappresentata da Simone Turin, CNA rappresentata da Riccardo Beltrame e Ascom rappresentata da Fabrizio Bolla.

L'assemblea costituente ha nominato presidente del neonato distretto Danilo Breusa, mentre gli altri membri del consiglio di amministrazione sono Luca Giai, Giorgio Merlo, Simone Turin e Riccardo Beltrame. Le nomine saranno ratificate alla prima assemblea dell'associazione.

"Al Gal EVV va il ringraziamento per l'attività svolta in modo da poter raggiungere questo obiettivo, in particolare grazie alla sua direttrice Susanna Gardiol - ha dichiarato il neo presidente Danilo Breusa - È necessario rimarcare che è stato sollecitatore di questa iniziativa l'amico Ezio Giaj, che ci ha lasciato prematuramente: anche a lui dobbiamo questa nuova forma di collaborazione fra territori e associazioni imprenditoriali".

Come primo atto, il Distretto del Cibo "GRA.ZIE" ha potuto regolarizzare la candidatura in Regione Piemonte per accedere al futuro bando e avviare la ricerca di fondi per finanziare le prime attività.

Il Distretto può ora entrare pienamente in funzione e sarà, per il territorio, un supporto concreto, uno strumento in grado di attivare sinergie con altre progettualità territoriali, come i Distretti del Commercio, per rispondere così alle indicazioni della Regione Piemonte che promuove sempre di più un approccio integrato allo sviluppo locale.