Addio alla carta d'identità cartacea, anche a Beinasco aperture straordinarie delle Anagrafi

A partire dal 3 agosto 2026 la carta d'identità in formato cartaceo cesserà di avere validità su tutto il territorio nazionale e non sarà più utilizzabile né come documento di riconoscimento né ai fini dell'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata. Di conseguenza, anche il Comune di Beinasco si è attivato per permettere a tutti i cittadini di rinnovare per tempo il proprio documento e passare alla nuova CIE (carta d'identità elettronica).

Sono previste aperture straordinarie dell'ufficio Anagrafe, che sarà aperto anche il lunedì pomeriggio a Beinasco e il martedì pomeriggio a Borgaretto.

Come prenotare

011-3989332 (lun-ven, ore 9-13)

demografici@comune.beinasco.to.it

Sportello online

Gli accessi liberi

Sono comunque previsti due mattinate ad accesso libero: il giovedì a Borgaretto e il martedì a Beinasco.

L'invito è quello di non aspettare l'ultimo momento: la scadenza riguarda tutti i documenti cartacei, anche quelli ancora formalmente in corso di validità.