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Attualità | 02 aprile 2026, 15:03

Alluvione aprile 2025, la Regione pronta a destinare oltre 45 milioni per 679 interventi

192 gli interventi previsti nel Torinese, il territorio maggiormente colpito, per oltre 17 milioni di euro

Una foto dell'alluvione che mise in ginocchio Monteu da Po

Una foto dell'alluvione che mise in ginocchio Monteu da Po

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dell’ulteriore stralcio di 45,4 milioni di euro, la Regione Piemonte è pronta a dare immediata attuazione agli interventi sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dell’aprile 2025, che sono stati oggetto in questi mesi di una ricognizione puntuali e di un monitoraggio continuo.

“Grazie alle risorse messe in campo dal Governo possono ora partire interventi attesi e necessari - dichiarano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture e Protezione civile Marco Gabusi - In questi mesi abbiamo lavorato con i Comuni e con le strutture tecniche per definire l’elenco completo dei 679 interventi che abbiamo trasmesso al Dipartimento della Protezione civile per la sua approvazione”.

Gli interventi individuati sono così suddivisi:

- 97 nell’Alessandrino per oltre 4,4 milioni di euro

- 52 nell’Astigiano per 4,3 milioni di euro

- 129 nel Biellese per oltre 5 milioni di euro

- 130 nel Cuneese per circa 4,5 milioni di euro

- 192 nel Torinese, il territorio maggiormente colpito, per oltre 17 milioni di euro

- 32 nel Verbano Cusio Ossola per 2 milioni

- 47 nel Vercellese per circa 4 milioni di euro.

“Questo passaggio ci permette di dare continuità agli interventi e di accompagnare i territori verso una fase più strutturata di ricostruzione. Ringraziamo il Governo e il Dipartimento della Protezione civile per lo stanziamento”, affermano ancora il presidente Cirio e l’assessore Gabusi, sottolineando che “il nostro obiettivo è semplice: trasformare rapidamente queste risorse in opere concrete. Siamo al fianco dei Comuni che potranno contare su un quadro chiaro di interventi e tempistiche. È così che si risponde davvero alle emergenze: con la programmazione e la progettazione degli interventi, per poterli realizzare man mano che arrivano le risorse”.

Oltre a finanziare gli interventi di somma urgenza già effettuati, mettendo in sicurezza i conti dei Comuni, sia le opere necessarie per la riduzione del rischio residuo, il piano predisposto dalla Regione prevede anche uno stanziamento di 3 milioni per il sostegno ai danni riportati da cittadini e imprese.

Files:
 interventi provincia Torino (819 kB)

comunicato stampa

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