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Attualità | 02 aprile 2026, 10:13

Due nuovi centri antiviolenza nelle valli: aprono sportelli a Perosa e Torre Pellice

Finanziamento regionale all’associazione SvoltaDonna: i Comuni mettono a disposizione i locali per un servizio più vicino alle donne che non possono raggiungere Pinerolo

(Foto di repertorio)

(Foto di repertorio)

Verranno aperti entro l’estate a Perosa Argentina e a Torre Pellice due nuovi centri di ascolto per fronteggiare il fenomeno della violenza sulle donne. Lo annuncia l’associazione Svolta Donna che svolge lo stesso servizio a Pinerolo, in via Fenestrelle vicino al Cup dell’Ospedale. “Siamo assegnatari di un finanziamento regionale di 42.000 euro per ampliare il servizio nelle vallate” annuncia Silvia Lorenzino, referente dei bandi per l’associazione. A quella cifra si aggiungono 11.040 euro di cofinanziamento: “Il denaro servirà per attrezzare e arredare gli spazi e per pagare la professionista che si occuperà dell’assistenza” spiega Lorenzino.

I locali saranno messi a disposizione gratuitamente dai Comuni di Perosa Argentina e Torre Pellice: “L’obiettivo è proprio venire incontro alle donne delle vallate che non hanno un’auto oppure che hanno poco tempo libero e non riescono a venire a Pinerolo” aggiunge.

La sindaca di Perosa Argentina, Nadia Brunetto, ha accolto con favore la proposta: “In questi anni sono aumentate le richieste di aiuto sul territorio da parte di vittime di violenza domestica, per questo siamo lieti di aderire al progetto e metteremo a disposizione un locale all’interno del Comune per le ore necessarie alle attività previste”.

Anche a Torre Pellice il centro verrà attivato all’interno del municipio: “La nostra disponibilità ad ospitarlo nasce dal confronto che ho avuto con le forze dell’ordine, da cui risulta la necessità” commenta la sindaca Maurizia Allisio.

I due centri saranno destinati alla popolazione delle intere vallate di riferimento e si potrà comunque continuare a rivolgersi anche a quello di Pinerolo.

Elisa Rollino

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