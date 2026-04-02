A Front sventato un rave party sulle sponde del torrente Malone: denunciate 24 persone

Erano in ventiquattro e stavano organizzando un rave party nell’aperta campagna e a ridosso del torrente Malone, in frazione Grange di Front, nella provincia di Torino. Per questo motivo, i Carabinieri - con le pattuglie di Barbania, Ciriè, Mathi, Rivara e Rivarolo - li hanno fermati la notte di domenica scorsa e denunciati alla Procura di Ivrea.

I denunciati

Per due di loro (un 20enne e un 23enne del torinese) è scattata la denuncia perchè promotori e organizzatori del raduno musicale, mentre i restanti sono stati denunciati per “invasione di terreni o edifici” in concorso. Tutta l’attrezzatura e il materiale elettronico utilizzato per l’alimentazione, l’illuminazione dell’area e la diffusione della musica sono stati sottoposti a sequestro.

Droga a Venaria Reale

Nei giorni scorsi, sempre i militari della Compagnia di Venaria hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini spaccio nei confronti di un cinquantaduenne di Venaria Reale che si è reso responsabile di aver ceduto una dose di sostanza stupefacente di tipo hashish a un cinquantenne.

Sorpreso dai Carabinieri della locale Stazione, ha poi tentato la fuga opponendo viva resistenza ai militari che lo hanno immediatamente bloccato nelle vie limitrofe alla propria abitazione. In casa, l’uomo deteneva 73 grammi di hashish, un bilancino e del materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo si trova attualmente ai domiciliari.