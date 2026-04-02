Entrano in ottica e rubano gli occhiali: “Ora chiediamo un incontro al Comune”

“Non si tratta più di percezione, ma di fatti concreti”. A denunciarlo è Vito Gioia, presidente di Federvie, che torna a puntare i riflettori sulla sicurezza in una zona (quella di borgo Campidoglio) considerata finora relativamente tranquilla.

Rubati gli occhiali

Secondo la ricostruzione ieri mattina, intorno alle 10.30, in via Nicola Fabrizi, si sarebbe verificato un furto ai danni dell’Ottica Ferrari: tre paia di occhiali sono stati sottratti in pieno giorno da un individuo ripreso dalle telecamere di sicurezza. Un episodio che, al di là del danno economico contenuto, lascia emergere un senso diffuso di vulnerabilità tra commercianti e residenti.

Secondo Gioia, il problema non può più essere ridimensionato come semplice ‘percezione di insicurezza’. “Ma è realtà”, sottolinea, evidenziando come anche quartieri lontani dalle aree tradizionalmente più critiche stiano mostrando segnali preoccupanti.

Il paragone con Barriera

Il riferimento è chiaro: la zona non è ancora paragonabile a Barriera di Milano, ma il rischio, se non si interviene tempestivamente, è quello di un progressivo peggioramento. Particolare attenzione viene posta anche sulla situazione dei senzatetto di piazza Risorgimento, definita “irrisolvibile” senza interventi strutturali.

“Nonostante il supporto morale della Circoscrizione 4 - conclude Gioia -, viene ora richiesto un cambio di passo deciso da parte dell’amministrazione comunale. Per questo chiederemo agli assessori competenti un incontro”.