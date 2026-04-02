Fa esplodere un petardo prima della gara di pallavolo: daspo per un tifoso del Galatasaray di 32 anni

I fatti si sono verificati in occasione della partita tra Reale Mutua Fenera e Galatasaray

Ieri sera, in occasione della partita di pallavolo “Reale Mutua Fenera Chieri 76 – Galatasaray”, disputatasi alle ore 20 presso il “Pala Gianni Asti” di Torino, un gruppo di tifosi ospiti, durante l’avvicinamento al palazzetto nelle fasi antecedenti l’inizio dell’incontro sportivo, ha acceso diversi fumogeni ed esploso bombe carta e fuochi d’artificio.

Uno dei petardi, esplosi da un tifoso turco di 32 anni, lo feriva alla mano, rendendone necessario il trasporto e il successivo ricovero in ospedale.

Personale della Polizia di Stato è intervenuto al fine di poter garantire il regolare inizio dell’incontro sportivo, identificando compiutamente l’uomo.

Nelle ore immediatamente successive, la Questura di Torino, attraverso la locale Divisione Anticrimine, ha emesso nei confronti del cittadino turco la misura del Daspo, con il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e/o estero ove si disputano incontri di pallavolo, di qualsiasi livello e categoria, per 1 anno, avendo lo stesso posto in essere una condotta pericolosa e violenta, tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l’ordine pubblico.

L’incontro, cui hanno partecipato complessivamente circa 4000 spettatori, 400 dei quali ospiti, si è svolto senza criticità per l’ordine pubblico e con regolare deflusso delle tifoserie al termine.



