Giro di vite a Borgo San Paolo: arrestato uno spacciatore in fuga

Giro di vite nel mese di marzo per il personale della Polizia di Stato di Torino, soprattutto nella zona di borgo San Paolo.

Sono state controllate complessivamente 385 persone, con la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di 6 soggetti, e alla contestazione di 4 sanzioni amministrative per violazioni in materia di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre predisposti servizi straordinari di controllo del territorio, nell’ambito dei quali sono stati verificati 8 esercizi pubblici e controllate 80 persone, con l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 21.000 euro.

Durante i controlli effettuati, i poliziotti, in Corso Trapani angolo Via Tirreno, hanno notato un giovane a bordo di un monopattino che, alla loro vista, accelerava la marcia.

Invertendo la direzione, il ventenne tentava la fuga facendo cadere a terra i poliziotti, ma il tentativo di fuga è risultato vano, in quanto gli agenti riuscivano a fermarlo poco dopo.

Addosso al giovane, i poliziotti hanno trovato un involucro di hashish (50 grammi) e denaro contante per 460€, oltre a due smartphone.

Nel corso della perquisizione domiciliare, all’interno dei cassetti di una scrivania nella camera da letto, gli operatori di polizia hanno recuperato altri 300 grammi di hashish, un paio di forbici e una bustina di plastica contenente marijuana. Il giovane è stato arrestato.

Parallelamente all’attività di prevenzione e repressione, il Commissariato ha promosso un incontro presso l’Istituto Superiore “PLANA”, dedicato all’educazione alla legalità, al quale hanno preso parte circa 200 studenti.





