Giro di vite della Finanza di Torino contro le slot illegali: tasse non pagate e multe per oltre 6 milioni di euro

Giro di vite della Guardia di Finanza di Torino contro le slot illegali: le Fiamme Gialle hanno effettuato venti interventi in bar ed attività commerciali del capoluogo piemontese, contestando complessivamente oltre 6 milioni di euro tra tasse non pagate e multe correlate. Nel dettaglio sono stati ispezionati tre bar in Barriera di Milano, all’interno dei quali sono stati rinvenuti 7 apparecchi da gioco irregolarmente installati in quanto non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sprovvisti delle necessarie autorizzazioni.

È stato accertato come le schede di gioco presenti all’interno dei dispositivi non erano conformi alle specifiche tecniche; alcune delle stesse sono risultate dismesse da società terze, estranee all’attività illecita. Le apparecchiature, il denaro in esse contenuto – superiore a 3.500 euro - e le schede elettroniche irregolari sono state sequestrate.

Frode informatica

Il rappresentante legale delle società e un socio della stessa sono stati denunciati con l'accusa di frode informatica ed esercizio di giochi d’azzardo. Gli approfondimenti svolti hanno anche consentito di appurare che il predetto socio, pur risultando titolare del solo 1% delle quote, dirigeva, di fatto attività dell’impresa mentre il rappresentante legale “ufficiale”, titolare del 99% delle quote, non esercitava alcun potere gestionale.

Complessivamente sono state fatte sanzioni amministrative per 87.000 mila (se corrisposte entro 60 giorni), nonché constatati tributi evasi e correlate sanzioni per oltre 6 milioni di euro, di cui euro 1.839.600 a titolo di “Prelievo Erariale Unico” (l’imposta applicata sulle somme complessivamente giocate negli apparecchi da intrattenimento), ed euro 4.415.040 per sanzioni e interessi.

Lavoratori in nero

La Finanza ha inoltre scoperto due lavoratori in nero: in questo caso le sanzioni sono stati di 255mila euro. Infine, sono state constatate 10 irregolarità relative alla trasmissione e memorizzazione dei corrispettivi telematici e per l’assenza dei controlli periodici sul registratore di cassa. Le Fiamme Gialle hanno effettuato anche cinque controlli in 5 sale gioco della Valsusa. In una di esse c'erano soggetti non in possesso della licenza di polizia, e in 4 casi la violazione delle limitazioni orarie al funzionamento degli apparecchi da gioco prevista in Piemonte.