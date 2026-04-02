Blanco torna in tour: la tappa a Torino all'Inalpi Arena

MA’ è il nuovo album di Blanco che nasce dall’esigenza di dire in musica tutto ciò che nel tempo è rimasto in sospeso con una figura centrale come la propria madre: non per distanza o mancanza, ma per quel naturale allontanamento che accompagna la crescita. Un rapporto profondo, mai incrinato, che nel tempo cambia forma e si traduce in parole oggi raccolte in un racconto diretto e sincero.

Con l'uscita del nuovo disco, Blanco torna in tour. La tappa a Torino sarà sabato 25 aprile all'Inalpi Arena.

Tutto il disco si muove attorno a un messaggio positivo, cercando luce anche nei momenti più complessi: un racconto che attraversa esperienze diverse, vissute e rielaborate nel tempo, con l’idea che anche nelle difficoltà si possano trovare appigli e nuove direzioni. Scritto in luoghi e momenti differenti, il progetto prende forma come un viaggio lungo e stratificato, dove ogni tappa contribuisce a definire uno sguardo più consapevole, una nuova maturità. Dal punto di vista sonoro, BLANCO – affiancato dal main producer Michelangelo, che con Stefano Clessi (Eclectic Music Group) ha curato la direzione artistica musicale dell’album, e dai produttori Federico Nardelli, PARISI, Simonetta, Zazu – mantiene un approccio istintivo e molto libero, con la sua scrittura signature, cruda e autentica.