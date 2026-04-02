Inclusione sulla via Francigena: ad Ivrea al via il ciclo di eventi HIKE4ALL

Partirà dalla Regione Piemonte la nuova serie di eventi dedicati a inclusione e accessibilità sui cammini europei all’interno del progetto HIKE4ALL coordinato dall’Associazione Europea delle vie Francigene. Il progetto prenderà il via il 17 e 18 aprile 2026 da Ivrea per poi proseguire nei mesi successivi nei paesi partner.

La scelta del Piemonte come territorio di partenza riconosce il ruolo strategico della Regione nel sistema dei cammini e il valore della Via Francigena come spazio di sperimentazione di nuove politiche di turismo lento, sostenibile e accessibile. HIKE4ALL nasce infatti con l’obiettivo di portare l’accessibilità al centro della progettazione e dell’esperienza, promuovendo un approccio integrato capace di rispondere a esigenze diverse, comprese quelle delle persone con disabilità fisiche, motorie e sensoriali.

La Città di Ivrea ospiterà momenti di confronto e approfondimento a esperienze sul territorio. Il 17 aprile si terrà infatti il workshop: "Via Francigena. In cammino verso il turismo accessibile" presso il Teatro Giacosa, un’opportunità di confronto dialogo e confronto con autorevoli protagonisti che – superando barriere in nome dell’accessibilità - hanno percorso tratti della Via Francigena, ispirando le nuove generazioni con il loro esempio di forza e determinazione.

Sabato 18 aprile le attività outdoor si snoderanno in due momenti della giornata.

Ritrovo alle ore 8,30 all’Info Point in Corso Botta per la partenza della camminata di 8km lungo il tratto della Via Francigena che collega Ivrea a Bollengo. Nel pomeriggio è previsto un trekking urbano a Ivrea, con partenza da Piazza Freguglia alle ore 16,00 e rientro al Centro Congressi La Serra. Lungo il percorso sono previste attività inclusive e in ambito urbano pensate per testare soluzioni concrete e favorire il dialogo tra istituzioni, operatori turistici, progettisti, associazioni e camminatori. L’obiettivo è condividere competenze, strumenti e buone pratiche replicabili anche in altri contesti europei. Le attività sono aperte a tutti.

HIKE4ALL è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea che coinvolge una rete di partner attivi su alcuni dei principali itinerari culturali del continente. Dopo l’avvio in Piemonte, il ciclo di eventi proseguirà lungo il Cammino di Santiago in Spagna, la Via di Sant’Olav in Norvegia, l’Itinerario dei Santi Cirillo e Metodio nella Repubblica Ceca, il Sentiero di San Paolo in Turchia e la Rotta dei Templari in Francia, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa e una rete europea di cammini sempre più accessibili. Le attività previste a Ivrea e Bollengo sono gratuite, con iscrizione obbligatoria, e sono realizzate in collaborazione con la Regione Piemonte, Turismo Torino e Provincia e i Comuni di Ivrea e Bollengo.