Solidarietà in corsia, uova e colombe per i pazienti del Regina Margherita e del Cto

Un gesto di solidarietà che ancora una volta si rinnova e si amplia, portando un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali torinesi. Nelle scorse ore, l’imprenditore Filippo Naselli, insieme al figlio Mario, ha promosso una nuova iniziativa benefica destinata ai bambini dell’ospedale Infantile Regina Margherita e ai pazienti dell’Unità Spinale Unipolare del Cto.

Doni per tutti

La donazione, che comprende circa 120 omaggi tra uova di Pasqua e colombe, è stata distribuita in diversi reparti: dall’oncologia ai trapianti, fino alla sala prelievi del Regina Margherita. Un pensiero speciale anche per l’Unità spinale, dove sono state consegnate colombe pasquali per gli adulti e un uovo dedicato a un ragazzo di 16 anni.

Un’iniziativa che si inserisce nel solco delle attività solidali già portate avanti negli anni dal gruppo Naselli Srl, realtà imprenditoriale con radici siciliane ma profondamente legata al territorio piemontese. In passato, infatti, l’azienda - che gestisce il locale "Antichi Sapori di Sicilia" - aveva già promosso donazioni in occasione delle festività pasquali.

Naselli: "Vicini a chi soffre"

“Ringraziamo la direzione sanitaria per la disponibilità”, hanno dichiarato Filippo e Mario, sottolineando il valore della collaborazione con le strutture ospedaliere. “Il nostro gruppo più volte ha voluto dare corpo a iniziative solidali - spiegano -, e dopo l’esperienza degli scorsi anni abbiamo pensato di replicare. Vogliamo stare vicino ai bambini che si trovano nella necessità di essere ricoverati proprio durante le feste”.

Un impegno che guarda oltre il semplice gesto simbolico: “La nostra sede è a Torino e ci fa piacere essere tra le aziende protagoniste della solidarietà. Operiamo in Piemonte, ma abbiamo radici siciliane: vogliamo essere portabandiera di solidarietà siciliana”.