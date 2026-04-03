A Nichelino ecco la nuova app per informare i cittadini

Nella società digitalizzata di oggi ecco arrivare un nuovo strumento per informarsi e consultare tutti i servizi. La nuova app “Nichelino”, disponibile su Apple Store e Play Store, è uno strumento innovativo per tutti i residenti nella città della cintura sud di Torino per rendere più diretto e immediato il rapporto con il Comune.

Tante informazioni utili con un semplice 'touch'

Vi si possono trovare novità e comunicazioni istituzionali, informazioni utili sui servizi ma anche su eventi e iniziative sul territorio, oltre all'elenco delle farmacie, dei medici, piuttosto che la segnalazione dei parcheggi presenti in zona. In questo modo si può restare sempre aggiornati e in pochi istanti con il proprio smartphone recuperare le novità che più interessano attraverso un semplice 'touch'.

"Passo avanti nel processo di digitalizzazione"

Progettata per essere facilmente accessibile e intuitiva, l’app “Nichelino” consente di rimanere connessi alla città in ogni momento. “Questa novità rappresenta un passo importante nel percorso di innovazione digitale del nostro Comune”, ha sottolineato l’assessore all’Innovazione tecnologica Francesco Di Lorenzo.