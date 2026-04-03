Circoscrizione 7, al via il taglio dell’erba nei giardini cittadini

Sono partiti gli interventi di manutenzione del verde nei quartieri della Circoscrizione 7, con le prime operazioni di taglio dell’erba già avviate ai giardini Faro, in via Andorno angolo corso Belgio, e in piazza Toti, a Vanchiglietta.

Si tratta di un’attività attesa da molti residenti, soprattutto con l’arrivo della primavera, quando la crescita della vegetazione rende necessari interventi puntuali per garantire piena fruibilità degli spazi pubblici.

"Le operazioni rientrano nel piano di cura del verde urbano - precisano il presidente, Luca Deri, e la coordinatirce all'Ambiente, Marta Sara Inì -, e proseguiranno nelle prossime settimane anche in altre aree della città. L’obiettivo è quello di mantenere parchi e giardini in condizioni adeguate, migliorando la qualità degli spazi frequentati quotidianamente da famiglie, bambini e cittadini".