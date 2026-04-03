 / Aurora / Vanchiglia

Aurora / Vanchiglia | 03 aprile 2026, 15:32

Circoscrizione 7, al via il taglio dell’erba nei giardini cittadini

Si parte dall'area Faro e da piazza Toti. Il centro civico: "Interventi per migliorare i nostri spazi"

Al via il taglio dell'erba

Al via il taglio dell'erba

Sono partiti gli interventi di manutenzione del verde nei quartieri della Circoscrizione 7, con le prime operazioni di taglio dell’erba già avviate ai giardini Faro, in via Andorno angolo corso Belgio, e in piazza Toti, a Vanchiglietta.

Si tratta di un’attività attesa da molti residenti, soprattutto con l’arrivo della primavera, quando la crescita della vegetazione rende necessari interventi puntuali per garantire piena fruibilità degli spazi pubblici.

"Le operazioni rientrano nel piano di cura del verde urbano - precisano il presidente, Luca Deri, e la coordinatirce all'Ambiente, Marta Sara Inì -, e proseguiranno nelle prossime settimane anche in altre aree della città. L’obiettivo è quello di mantenere parchi e giardini in condizioni adeguate, migliorando la qualità degli spazi frequentati quotidianamente da famiglie, bambini e cittadini".

Al via il taglio dell'erba

Al via il taglio dell'erba

Al via il taglio dell'erba

Al via il taglio dell'erba

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium