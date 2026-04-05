Torino trova continuità: vittoria contro Ruvo e play-in nel mirino con super Allen

Prosegue in modo positivo il rush finale di stagione della Reale Mutua Basket Torino, che al Pala Gianni Asti supera la Crifo Wines Ruvo di Puglia per 77-69 conquistando la seconda vittoria consecutiva e dando continuità al successo ottenuto a Milano. Un’affermazione costruita con pazienza e solidità, dopo un avvio complicato, che consente ai gialloblù di salire a quota 15 vittorie e 18 sconfitte, eliminando definitivamente qualsiasi rischio di scendere in zona playout, trovando matematicamente la salvezza diretta e rafforzando le proprie ambizioni in ottica play-in.

Dopo un primo tempo equilibrato e caratterizzato da difficoltà offensive, Torino ha cambiato marcia nella ripresa, trovando maggiore lucidità nelle scelte e soprattutto un riferimento dominante in Robert Allen, autentico protagonista del match con 32 punti e 14 rimbalzi. Il lungo americano ha preso in mano l’attacco gialloblù già nel secondo quarto, consentendo alla squadra di rientrare e chiudere avanti all’intervallo, per poi continuare a incidere anche nella ripresa su entrambi i lati del campo. Nel momento decisivo, la Reale Mutua ha trovato anche il contributo del collettivo, con Massone e Teague a colpire e una difesa più attenta e compatta che ha permesso di prendere il controllo della gara nell’ultimo quarto, toccando la doppia cifra di vantaggio. Una vittoria che, come sottolineato da coach Moretti nel postpartita, nasce dalla voglia e dalla capacità della squadra di reagire dopo un avvio poco lucido, trovando fiducia e continuità per affrontare a testa alta le ultime tre partite della stagione.

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Schina, Teague, Severini, Ghirlanda, Allen

Ruvo di Puglia: Smith, Brooks, Anumba, Jerkovic, Borra

Inizio a ritmi altalenanti con entrambe le squadre che non trovano grande costanza in termini di produzione offensiva. Torino mette in ritmo Severini, Ruvo risponde con un buon avvio di Brooks e alla prima pausa sono proprio i pugliesi in vantaggio per 15-21.

Si sblocca Allen per Torino, ma oltre al lungo americano c’è poco altro per i gialloblù, che confermano le difficoltà offensive emerse nel corso di una stagione intera. Ruvo prende fiducia e trova punti in transizione: gli ospiti così si portano sul +7 e coach Moretti chiama timeout sul 24-31. Allen si carica tutto l’attacco torinese sulle spalle e risponde al parziale pugliese. Torino trova il sorpasso e chiude il primo tempo avanti sul 39-38, con Allen già a quota 20 personali.

Torino rientra bene in campo, i gialloblù abbozzano un parziale ma la scintilla viene subito spenta da Ruvo: si sblocca Russ Smith e gli ospiti mettono nuovamente la testa avanti. Teague riaccende la scintilla e la Reale Mutua piazza il controsorpasso: gialloblù avanti 56-51 all’ultima pausa.

Torino piazza l’accelerata definitiva nel quarto periodo: Allen cattura qualsiasi rimbalzo e produce numeri da star, il gruppo è attento in difesa, Massone è in ritmo dall’arco e i gialloblù vanno per la prima volta in doppia cifra di vantaggio. Ruvo non ne ha più, Torino prende progressivamente il controllo fino alla sirena finale. Vittoria gialloblù per 77-69.

Coach Moretti: "Sono molto contento, siamo partiti un po' frettolosi, non particolarmente lucidi nelle scelte, invece specialmente nel secondo tempo abbiamo tirato fuori il carattere che ci contraddistingue, abbiamo preso fiducia e siamo riusciti a prendere il controllo di una gara assolutamente non banale. Ora andiamo avanti in questo rush finale, con la leggerezza di non doversi più guardare indietro, anzi con la possibilità di fare ancora dei passi avanti e lottare in ottica play-in."

Reale Mutua Torino - Crifo Wines Ruvo di Puglia 77-69 (15-21, 24-17, 17-13, 21-18) Reale Mutua Torino: Robert Allen 32 (6/12, 4/7), Macio Teague 10 (2/7, 1/4), Federico Massone 10 (0/3, 3/5), Giovanni Severini 8 (2/2, 1/3), Matteo Ghirlanda 7 (3/6, 0/2), Matteo Schina 4 (0/4, 1/4), Davide Bruttini 4 (2/2, 0/0), Lorenzo Tortu' 2 (1/2, 0/3), Umberto Stazzonelli 0 (0/1, 0/0), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 21 - Rimbalzi: 37 12 + 25 (Robert Allen 14) - Assist: 14 (Macio Teague 5).

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Pierre Brooks ii 16 (7/15, 0/1), Micheal Anumba 10 (2/2, 2/4), Mihajlo Jerkovic 10 (5/6, 0/1), Russ Smith 9 (3/9, 1/5), Scott Ulaneo 9 (3/5, 0/0), Samuele Miccoli 8 (1/1, 2/5), Aleksa Nikolic 4 (2/3, 0/0), Thomas Reale 3 (0/2, 1/3), Jacopo Borra 0 (0/2, 0/1), Bernardo Musso 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 5 / 10 - Rimbalzi: 39 10 + 29 (Mihajlo Jerkovic, Russ Smith, Scott Ulaneo 7) - Assist: 15 (Pierre Brooks ii 4).