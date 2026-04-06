Il Cai Uget Val Pellice vuole mettere in tasca un nuovo defibrillatore

Un defibrillatore tascabile da portare con sé durante le escursioni di montagnaterapia e del gruppo Seniores. La sezione Val Pellice del Cai Uget inizia una raccolta fondi per dotarsi del dispositivo, che costa 1.400 euro.

“Il primo evento in cui sarà possibile donare è in programma giovedì 9 aprile, alle 18, alla Galleria Scroppo di Torre Pellice (Via Roberto D’Azeglio 10). Durante la serata verrà presentato il ‘Gruppo Montagna’ che riunisce diverse associazioni e organizzazioni del Pinerolese che si occupano di persone con disabilità: La Tarta Volante, La Testarda onlus, La Carabattola, Coesa, Diaconia Valdese e il Ciss (Consorzio intercomunale servizi sociali) del Pinerolese, insieme ad alcune associazioni legate al mondo della montagna e del soccorso alpino.

“Sono una quarantina i ragazzi di sei centri coinvolti nelle escursioni di montagnaterapia del mercoledì. Porteremo con noi il defibrillatore in quelle occasioni e durante le uscite del giovedì del gruppo Seniores” spiega Roberto Rigano, presidente del Cai Uget Val Pellice.

La raccolta fondi continuerà negli eventi successivi organizzati dall’associazione.