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Cronaca | 06 aprile 2026, 13:05

Pasqua amara sulle strade biellesi, incidente a Magnano: motociclista torinese in ospedale

Si tratta di un 54enne residente nel Canavese

Pasqua amara sulle strade biellesi: motociclista torinese in ospedale

Pasqua amara sulle strade biellesi: motociclista torinese in ospedale

Giornata di Pasqua da dimenticare per un torinese di 54 anni, residente nel Canavese. Alla guida della sua moto, l’uomo è rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo nel comune di Magnano. Il fatto è avvenuto intorno alle 18.40 di ieri, domenica 5 aprile. 

L'intervento dei sanitari del 118

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 per i soccorsi e la prima assistenza al centauro. Quest’ultimo è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. Presenti anche i militari dell’Arma, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto. 

redazione Newsbiella.it

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