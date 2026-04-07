Una Notte al Museo Nazionale del Cinema con salita in notturna sulla Mole

Sabato 11 aprile, dalle 19.15, si terrà “Una Notte al Museo Nazionale del Cinema / Salita in notturna sulla Mole”. Il nuovo appuntamento del celebre format di Club Silencio, “Una Notte al Museo”, consentirà al pubblico di visitare la nuova mostra temporanea ospitata nella Mole Antonelliana, “MY NAME IS ORSON WELLES”, durante un’apertura serale straordinaria.



L’esposizione rende omaggio a Orson Welles, uno dei più grandi visionari del cinema del Novecento: da Quarto potere ai progetti più sperimentali, il percorso racconta l’universo creativo di un autore fonte d’ispirazione, per lo stile narrativo e visivo, che ha anticipato correnti cinematografiche e influenzato profondamente il cinema moderno. Concepita dalla Cinémathèque française e curata dal suo direttore Frédéric Bonnaud, la mostra

riunisce oltre 400 opere, tra cui numerosi materiali inediti provenienti da collezioni pubbliche e private.



Il pubblico potrà inoltre esplorare la collezione permanente del Museo Nazionale del Cinema, un viaggio tra scenografie, proiezioni, effetti speciali e reperti iconici che raccontano la magia del grande schermo, all’interno di uno dei musei più visitati d’Italia. Da non perdere anche “Manifesti d’artista”, la mostra temporanea dedicata a celebri locandine cinematografiche firmate da importanti creativi.



Ad accompagnare la visita, la selezione musicale di Nico_Ntwrk e i drink del lounge bar contribuiranno a creare un’esperienza in pieno stile Club Silencio.

Durante la speciale apertura serale, i visitatori avranno infine l’opportunità di salire fino al tempietto della Mole Antonelliana: a 85 metri di altezza, offre una prospettiva inedita sulla città di Torino, resa ancora più suggestiva dall’atmosfera della notte.