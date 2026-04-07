"Riccio Music Day - Voci per la Vita", un evento benefico il 18 aprile

Sabato 18 aprile, a partire dalle ore 18, il Teatro Grande Valdocco ospita la seconda edizione del “Riccio Music Day – Voci per la Vita”, un evento-varietà che unisce musica dal vivo e riflessione sui grandi temi del nostro tempo. Protagonista musicale della serata sarà Alberto Fortis, con due interventi live da 30 minuti, affiancati da sei mini-conferenze che vedranno salire sul palco alcune tra le voci più autorevoli del giornalismo, dell’attivismo e della divulgazione.

A condurre l’evento saranno Massimo Vacchetta, presidente del Centro Recupero Ricci “La Ninna”, insieme a Davide Stanic ed Erica Comoglio. Tra gli ospiti, nomi di primo piano come Luca Mercalli, Moni Ovadia, Sabrina Giannini e Martina Marchiò, oltre allo stesso Fortis. Ospite speciale, in collegamento dall’India, Vandana Shiva, figura di riferimento mondiale per la difesa della biodiversità e della sovranità alimentare.

Nel corso della serata verrà assegnata la “riccia d’oro”, riconoscimento simbolico dedicato a personalità che si sono distinte per l’impegno nella tutela degli animali, dei diritti umani e dell’ambiente. Un filo rosso che attraversa tutti gli interventi: dalla crisi climatica raccontata da Mercalli, alle battaglie civili di Ovadia, fino alle inchieste ambientali di Giannini e all’esperienza sul campo di Marchiò con Medici Senza Frontiere.

Accanto agli incontri, spazio anche alla partecipazione del pubblico: saranno disponibili i libri dei relatori con firmacopie, il volume “75 Kg di felicità” e gadget a tema riccio, a sostegno delle attività del Centro Recupero Ricci “La Ninna”. Un evento che intreccia spettacolo e consapevolezza, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulla tutela della biodiversità e sull’urgenza di prendersi cura del pianeta.

BIGLIETTI: www.ciaotickets.com/it/biglietti/riccio-music-day-voci-la-vita