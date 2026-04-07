Basket, arriva la capolista Pesaro: Reale Mutua Torino si prepara per il big match infrasettimanale

Prosegue il rush finale della Reale Mutua Basket Torino, attesa domani sera, mercoledì 8 aprile alle ore 20.30, da un nuovo impegno casalingo di altissimo livello. Al Pala Gianni Asti arriva la capolista Victoria Libertas Pesaro in quella che per i torinesi sarà la terzultima sfida della regular season (penultima in casa).

Torino arriva all’appuntamento dopo il successo conquistato contro Ruvo di Puglia, che corrisponde alla terza vittoria nelle ultime quattro gare dei gialloblù, che hanno ottenuto così con anticipo la salvezza aritmetica e quindi la possibilità di guardare ora solo ed esclusivamente avanti, per massimizzare le ultime tre partite rimaste in regular season. In un campionato sempre più equilibrato e imprevedibile, capitan Schina e compagni hanno ora l’opportunità di giocarsi le proprie carte con maggiore leggerezza, provando a fare ulteriori passi avanti nella corsa ai play-in, magari con la possibilità di strappare il vantaggio del fattore campo (a tal proposito, la Reale Mutua ha agganciato Cremona all’11° posto, con la Juvi che però ha una partita in più da giocare).

Di fronte ci sarà però l’avversario più impegnativo possibile: Pesaro guida la classifica ed è determinata a difendere il primato fino alla fine. Una sfida che si preannuncia durissima, ma che Torino vuole affrontare con fiducia, cercando di cavalcare l’inerzia positiva di queste ultime due settimane.

Al termine della gara contro Ruvo, coach Paolo Moretti aveva già sottolineato il momento della squadra e le sensazioni in vista delle prossime sfide:

«Continua il rush finale di un campionato che sta dando segnali di equilibrio impressionanti, con altissima difficoltà di previsione dei risultati e dove ogni sfida è complicata a prescindere dal livello degli avversari. Contro Pesaro sarà ancora più difficile perché sale il valore di chi avremo davanti. Sarà una partita durissima, che però magari giocheremo senza il peso della scimmia sulle spalle perché non dobbiamo più guardarci dietro, anzi possiamo guardare avanti a testa alta, con la possibilità di fare ulteriori passi avanti nella lotta per i play-in».

GLI AVVERSARI – VICTORIA LIBERTAS PESARO

Pesaro si presenta al Pala Gianni Asti da capolista del campionato, determinata a mantenere la vetta in questo rush finale per conquistare la promozione diretta. La squadra guidata da Spiro Leka è reduce da cinque vittorie nelle ultime sei partite e si distingue per talento, equilibrio e grande efficienza offensiva, con numeri di assoluto rilievo: terzo miglior Offensive Rating della lega (114.4 punti per 100 possessi), seconda per percentuale da tre punti (37%) e prima per percentuale da due (56%). Il roster marchigiano ha subito alcuni cambiamenti rispetto alla gara d’andata (vinta da Torino alla Vitrifrigo Arena): al posto di Kay Felder è arrivato Jazz Johnson, piccolo, rapido e con tanti punti nelle mani, mentre l’infortunio di Regimantas Miniotas è stato tamponato con l’inserimento del lungo atletico Andrew Smith. Accanto agli americani, Pesaro può contare su un nucleo italiano di grande esperienza e qualità, con giocatori come Matteo Tambone e Lorenzo Bucarelli, oltre al contributo sempre più consistente dei giovani Octavio Maretto, Niccolò Virginio e Alessandro Bertini. In rotazione anche il classe 2006 Stefano Trucchetti, prodotto di College Basketball Borgomanero e oro con la nazionale agli ultimi Europei U20. Nonostante la pesante assenza sotto canestro di Quirino De Laurentiis, Pesaro ha mantenuto continuità di rendimento, confermandosi come una delle squadre più complete e profonde del campionato.

INJURY REPORT

Indisponibile Marco Cusin, fermo per una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

INFO BIGLIETTI

Biglietti disponibili online su Vivaticket oppure al palazzetto mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 19.00 fino alla palla a due.

DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.