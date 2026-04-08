Giardini Jacquerio, sporcizia e degrado nell'area gioco per bimbi in corso Taranto

Nonostante l'impegno della Circoscrizione 6 e del Comune di Torino, regna il degrado nei giardini Jaquerio. Proprio di fronte alla Piramide di piazza Derna dell'architetto Mario Vay sorge l'area verde, per decenni punto di riferimento per le famiglie del quartiere.

La denuncia di un residente

Da anni però versa in uno stato di incuria sempre più marcato: la denuncia arriva da un residente della zona, che ha girato nelle scorse ore un video testimonianza. "Oltre alla sporcizia, - spiega - ai cestini pieni e ad alcune aree inaccessibili, diverse strutture molto frequentate dai bambini nel corso degli anni si sono rotte: non sono mai state rimosse degradate sono state rimosse e mai sostituite".

Negli angoli del giardino Jaquerio è accumulata spesso immondizia, così come altalene e castelli spesso risultano rotti e non utilizzabili a causa degli atti vandalici. Una situazione nota alla Circoscrizione 6, che ad inizio marzo ha stanziato meta del bilancio destinato alla manutenzione delle aree gioco (13mila euro su 25mila) per la sistemazione dello spazio gioco di corso Taranto.

Cosa è stato fatto

Negli ultimi mesi, tra dicembre 2024 e settembre 2025, i tecnici hanno lavorato a fondo: le altalene sono state rimesse a nuovo, il trenino ripristinato, la giostra Gyrosat adattata anche per bambini con disabilità, e la struttura Aeroskate completamente revisionata. Anche la pavimentazione antitrauma è stata rifatta in più punti con materiali certificati, mentre tutte le strutture sono state controllate e messe in sicurezza.

Lomanto: "Non basta"

Nonostante i lavori, il presidente della Circoscrizione, Valerio Lomanto, nelle scorse settimane è intervenuto a gamba tesa. "Il giardino Jaquerio è enorme e avrebbe bisogno di almeno 60-70mila euro per un vero restauro. Chiediamo una mano al Comune: il tasso di danni ai giochi è altissimo. Prendiamo esempio dai giardini Montanaro, ormai devastati".