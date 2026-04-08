Fossano, incendio di sterpaglie vicino alla ferrovia: rallentamenti e ritardi anche nel Torinese

AGGIORNAMENTO DELLE 20.20: È già stato risolto l’incendio di sterpaglie segnalato nel tardo pomeriggio in strada vicinale Madonna degli Angeli, nei pressi della linea ferroviaria di Fossano. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi delle fiamme, evitando conseguenze più gravi anche per le infrastrutture ferroviarie.

Nonostante la situazione sia ormai sotto controllo, la circolazione ferroviaria risulta ancora fortemente rallentata, in attesa del via libera definitivo alla ripresa regolare dei treni.

Al momento si registrano ritardi: il regionale 11241, previsto in arrivo a Cuneo alle 19.49, non è ancora giunto a destinazione, mentre il regionale 3239 in arrivo da Torino Porta Nuova viaggia con circa cinque minuti di ritardo.

La situazione resta in fase di normalizzazione.

L'incendio segnalato verso le 19.30

Squadre dei vigili del fuoco sono attualmente impegnate per un incendio di sterpaglie segnalato poco dopo le 19.30 in strada vicinale Madonna degli Angeli, tra Maddalene e Centallo, nei pressi della linea ferroviaria Cuneo-Torino.

Le informazioni, al momento, sono ancora frammentarie e il condizionale resta d’obbligo, ma secondo le prime segnalazioni una squadra avrebbe notato una colonna di fumo provenire dall’area vicino ai binari.

Il rogo, che sembrerebbe coinvolgere alcune sterpaglie, starebbe interessando anche cavi elettrici della ferrovia, circostanza che potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Con ogni probabilità, infatti, il traffico dei treni potrebbe essere interrotto nei prossimi minuti per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Il problema è esteso anche ai convogli in transito verso il torinese.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Fossano con l’autobotte e il modulo antincendio, supportati dalla prima partenza proveniente dal comando di Cuneo con autobotte e pick-up.

Problemi anche tra Livorno Ferraris e Bianzè

Disagi nel pomeriggio di oggi mercoledì 8 aprile lungo la tratta ferroviaria tra Livorno Ferraris e Bianzè, a causa di un guasto a un treno che ha provocato rallentamenti alla circolazione.

L’inconveniente ha determinato ritardi e cancellazioni di diverse corse, con ripercussioni su tutta la linea. A farne le spese sono stati anche numerosi pendolari, tra cui quelli provenienti dal Biellese, che quotidianamente utilizzano il servizio ferroviario per spostarsi verso le principali direttrici.

La situazione ha generato disagi diffusi, soprattutto nelle ore pomeridiane, con tempi di attesa più lunghi e variazioni improvvise nei collegamenti.