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Attualità | 08 aprile 2026, 19:37

Pino Torinese aderisce alla Giornata dell’Energia Sociale

Tra museo e lettura, due iniziative per unire comunità e territorio

La conferenza stampa di lancio dell'iniziativa, in Città metropolitana

La conferenza stampa di lancio dell'iniziativa, in Città metropolitana

Sabato 11 aprile anche Pino Torinese sarà protagonista della Giornata dell’Energia Sociale, l'iniziativa promossa dalla Fondazione della Comunità Chierese, con due iniziative che mettono al centro partecipazione, cultura e valorizzazione del territorio.

Da un lato il Museo delle Contadinerie di Valle Ceppi, che aprirà le sue porte a bambini e adulti con un pomeriggio di attività tra giochi interattivi, percorsi di scoperta e momenti di narrazione, pensati per avvicinare il pubblico alla storia locale e alle radici del territorio. Un’esperienza condivisa che trasforma il museo in uno spazio vivo, capace di raccontare il passato in modo accessibile e coinvolgente.

Dall’altro, a Villa Grazia, il lancio del nuovo “Club del Libro”, promosso dai giovani del territorio e aperto a tutta la cittadinanza. L’incontro, in programma alle 16.30 (all’aperto nel giardino in caso di bel tempo), inviterà i partecipanti a portare con sé un libro significativo, da condividere e discutere insieme. Un momento di confronto informale, con temi anche leggeri e quotidiani, che verranno selezionati durante la giornata.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare al centro il piacere della lettura e del dialogo, offrendo un’alternativa concreta all’uso individuale di smartphone e social, e creando uno spazio di incontro reale tra generazioni. Le due attività rappresentano, nel loro insieme, un percorso che unisce luoghi e significati diversi: dal patrimonio storico e culturale di Valle Ceppi fino al cuore del paese, mettendo in rete esperienze e persone.

“Grazie alla Fondazione della Comunità Chierese, che ha promosso e organizzato questa giornata, è possibile dare visibilità al lavoro quotidiano delle associazioni del territorio e rafforzare il senso di comunità”, sottolinea la sindaca di Pino Torinese, Alessandra Tosi. “A Pino riusciamo a mettere insieme iniziative diverse ma complementari, che vanno dalla valorizzazione della nostra storia locale alla partecipazione attiva dei giovani, contribuendo a rendere vivi i nostri spazi e a costruire occasioni di incontro”.

Il Club del Libro rappresenta un segnale importante, perché nasce dai giovani ma si apre a tutta la comunità”, aggiunge l’assessora alla Cultura Elisa Pagliasso. “È un invito a rallentare, a condividere storie e punti di vista, e a riscoprire il valore della lettura come strumento di relazione e crescita. Allo stesso tempo, il Museo delle Contadinerie continua a essere un presidio fondamentale per trasmettere la memoria e coinvolgere nuove generazioni”.

Il Comune di Pino Torinese ha inoltre partecipato alla conferenza di lancio dell’iniziativa, svoltasi mercoledì 1° aprile presso la Città Metropolitana di Torino, confermando il proprio impegno nel sostenere progettualità capaci di generare coesione e partecipazione sul territorio.

redazione

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